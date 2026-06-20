"J'irai dormir chez vous" au Paraguay avec Antoine de Maximy lundi 22 juin 2026 sur RMC Story (vidéo)

Jeudi 22 juin 206 à 21:10, RMC Story rediffusera un numéro de "J'irai dormir chez vous" avec Antoine de Maximy qui s'est envolé en 2023 pour le Paraguay .

Depuis 20 ans, Antoine de Maximy réalise et incarne la série documentaire "J'irai dormir chez vous". Il parcourt la planète sans aucune préparation, dans le but d'aller dormir chez des gens qu'il rencontre au hasard. Équipé de trois caméras fixées sur lui, il voyage toujours seul et nous fait découvrir les pays qu’il visite au travers de rencontres insolites et surprenantes.

Cette fois-ci, Antoine de Maximy file au Paraguay, un pays discret situé au centre de l’Amérique du Sud, loin des océans, et en dehors des grandes routes commerciales. Peu d’étrangers y viennent.

Il commence son voyage par Assomption, la capitale. Après avoir été mis en garde à l’entrée d’une favela, Antoine rencontre Diégo installant la fibre, perché sur une échelle. En quelques secondes, ce dernier accepte de l’accueillir chez lui. Le globe-squatteur n’en revient pas.

Puis Antoine file à Filadelfia vers le nord-ouest. Il découvre une ville étonnante où les rues ne sont pas goudronnées. Avant l’arrivée des Mennonites, un mouvement religieux anabaptiste, cette terre était très inhospitalière. À force de travail, ils en ont fait une des régions les plus productives du pays.

Il se dirige ensuite vers Encarnacion, une ville touristique sur le bord du rio Paraná. Mais en juin, c’est l’hiver dans l’hémisphère sud et l’endroit est désert. Heureusement il tombe sur une kermesse et fait la connaissance de Armando et Mariana.

Et c’est dans une communauté indigène qu’il finira son voyage, dormant sur le ciment du réfectoire.