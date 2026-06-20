"Les secrets du porte-avions Charles de Gaulle" révélés sur RMC Découverte lundi 22 juin 2026

Mardi 4 février 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera « Les secrets du porte-avions Charles de Gaulle » un documentaire réalisé par Alex Gary.

Immersion à bord du porte-avions Charles de Gaulle, un monstre d’acier de 42000 tonnes qui est le principal outil de puissance maritime de la France, et qui constitue aussi un important vecteur de dissuasion nucléaire.

Ce géant des mers est capable de lancer 20 avions de chasse en seulement 20 minutes. Véritable emblème de la Marine nationale, le bâtiment est le plus puissant et impressionnant appareil conçu en France.

Ce documentaire inédit va vous faire découvrir le quotidien de cette ville flottante, depuis la buanderie jusqu’à sa centrale nucléaire miniaturisée en passant par son pont d’envol.