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"Les 10 catastrophes qui ont marqué la planète : Quand le sol s'effondre" sur RMC Découverte jeudi 25 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 23 juin 2026 59
"Les 10 catastrophes qui ont marqué la planète : Quand le sol s'effondre" sur RMC Découverte jeudi 25 juin 2026

Jeudi 25 juin 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouvel épisode inédit de la série documentaire "Les 10 catastrophes qui ont marqué la planète" consacré à l'effondrement des sols.

Chaque année, la planète est confrontée à des catastrophes qui peuvent faire des milliers de victimes et entraîner des dégâts spectaculaires. Ouragans, tornades, tremblements de terre, inondations ou éruptions volcaniques, elles font l’actualité partout autour de la Terre et leurs images font le tour du monde.

A l’aide d’images d’archives exceptionnelles tournées au cœur des évènements les plus spectaculaires et d’images de synthèse, vous allez revivre, dans chaque épisode, les 10 évènements qui ont marqué la planète et comprendre comment et pourquoi ils sont entrés dans l’Histoire.

Épisode 3x01  Quand le sol s'effondre

Partout à travers le globe, des cas d’effondrements de sol se multiplient à une vitesse alarmante.

Qu’elles soient déclenchées par une érosion invisible du sous-sol, des constructions souterraines instables ou des canalisations vétustes qui explosent, ces cavités qui se forment sous la surface grandissent insidieusement jusqu’à ce que le sol s’effondre sur lui-même, ne laissant qu’un trou béant qui peut atteindre des dizaines de mètres de profondeur. Quelles traces ces tragédies ont-elles laissé sur les populations locales ? Auraient-elles pu être évitées ?

États-Unis, Japon, Guatemala ou Royaume-Uni, préparez-vous pour un voyage au cœur de ces abîmes, quand la Terre s'ouvre sans avertissement, et découvrez dix effondrements les plus terrifiants de l'Histoire grâce à des archives exceptionnelles et à des images de synthèse.

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