"La guerre d’indépendance américaine : toute l’histoire" sur Arte samedi 27 juin 2026

De sa genèse, en 1754, à sa conclusion, en 1783, la nouvelle et magistrale fresque historique de Ken Burns explore en profondeur le moment fondateur des États-Unis. Ce récit choral et multidimensionnel éclaire aussi le présent divisé d'une jeune nation de 250 ans. À voir sur Arte samedi 27 juin 2026 à partir de 20:55.

Fidèle à sa méthode, Ken Burns, qui a retracé tant des guerres de l'Amérique (The War, Vietnam), explore en profondeur les multiples dimensions – historiques, politiques, humaines – d'un moment fondateur en partie mythifié, qui continue aujourd'hui de fédérer un peuple états-unien pourtant profondément divisé : la proclamation de l'indépendance, le 4 juillet 1776, avec la reconnaissance de l'égalité en droits de tous les êtres humains. Certes encore fort théorique, puisqu'on n'y inclut ni les femmes, ni les Amérindiens, ni les esclaves, ce principe universel a été précédé par des ferments démocratiques bien plus anciens, rappelle-t-on d'emblée. Des siècles avant les descendants des colons européens, les Six Nations de la Confédération iroquoise (Seneca, Cayuga, Onondaga, Tuscarora, Oneida et Mohawk) avaient créé avec succès une union démocratique longtemps passée sous silence par les livres d'histoire...

Avec un sens rigoureux de la narration, du détail et de la nuance, cette fresque pleine de souffle puise dans les archives (riche iconographie, documents et proclamations d'époque, dont les lettres et journaux intimes des nombreux protagonistes des événements, célèbres ou anonymes) et donne à contempler les paysages de cette terre alors encore largement inviolée. De très nombreux spécialistes, femmes et hommes, apportent leur éclairage et leurs analyses pour faire revivre la première des révolutions occidentales.

20:55 Volet 1 Au nom de la liberté (mai 1754 - mai 1775)

En 1754, en Virginie, une embuscade menée contre des soldats français par une jeune recrue des troupes britanniques nommée George Washington va déclencher la guerre de Sept Ans, conclue en 1763 par la victoire des troupes britanniques sur la France et son allié espagnol en terre américaine. Désormais premier empire colonial au monde, le Royaume-Uni va voir ce triomphe se retourner contre lui. Car, entre autres pour solder les dettes léguées par le conflit, la Couronne impose à ses treize colonies américaines de nouvelles taxes, notamment sur le papier timbré administratif (Stamp Act), étincelle d'une rébellion qui va aller croissant dans les années suivantes.

De la fédération progressive des colonies, prônée d'abord en vain – dès 1754 – par Benjamin Franklin, à la célèbre "Tea Party" de Boston, qui voit en décembre 1773 une soixantaine de mutins grimés en Amérindiens précipiter dans l'eau 46 tonnes de thé britannique, cette première partie déroule la genèse d'une guerre d'indépendance que, de part et d'autre de l'Atlantique, nul n'aurait imaginée vingt ans plus tôt. Elle éclate finalement au printemps 1775, lorsque les "tuniques rouges" battent en retraite face aux milices formées par les colons, avec de nombreux tués et blessés, de part et d'autre…

22:45 Volet 2 Une terre d’idéaux (mai 1775 - juillet 1776)

Le second Congrès continental, qui se réunit à Philadelphie en mai 1775, est encore loin de faire l’unanimité : certains délégués espèrent une réconciliation avec la Grande-Bretagne, d’autres ont déjà tiré un trait sur l’empire. C’est pourtant là que naît officiellement l’armée continentale, confiée à George Washington. En Virginie, le gouverneur royal Lord Dunmore tente de retourner la situation en promettant la liberté aux esclaves des Patriots qui rejoindraient la Couronne. Plus de 1 600 hommes, femmes et enfants y croiront, avant d’être décimés par la variole et le typhus. Les rares survivant sont capturés et réduits de nouveau en esclavage.

Le 9 juin 1776, le pamphlet le plus important de toute l’histoire américaine, intitulé Le sens commun (Common Sense) de Thomas Paine, vient embraser les colonies. La question n’est plus de savoir si l’indépendance est souhaitable, mais quand elle sera déclarée. Le 4 juillet 1776, au terme de débats houleux, le Congrès adopte la Déclaration d’indépendance, formant ainsi les États-Unis à partir de treize anciennes colonies. Rédigé par Thomas Jefferson, le document proclame un principe révolutionnaire : "Tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par leur créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur"...

00:45 Volet 3 Des temps mouvementés (juillet 1776 - janvier 1777)

Durant l’été 1776, l’armée britannique débarque à Long Island avec des dizaines de milliers de soldats et mercenaires de la Hesse allemande. La bataille tourne au désastre pour les Patriots : ils sont contraints de fuir Brooklyn Heights dans la nuit pour éviter l’anéantissement. New York tombe, puis le New Jersey. L’armée continentale, épuisée et décimée, bat en retraite jusqu’en Pennsylvanie. Au même moment, en Caroline du Sud, les Cherokees, menés par leur chef Dragging Canoe, attaquent les colons américains qui empiètent sur leurs terres. Plus au nord, Benedict Arnold, général de l’armée continentale, réussit à retarder, avec une flotte improvisée et une rude météo hivernale, l’invasion britannique sur le lac Champlain. C’est dans ce contexte que George Washington, dans la nuit de Noël 1776, traverse le Delaware gelé et fond avec ses troupes sur la garnison hessoise de Trenton. Cette victoire écrasante ranime l'espoir des indépendantistes.

02:30 Volet 4 La France entre en guerre (janvier 1777 - février 1778)

En 1777, les Britanniques décident de mener deux campagnes simultanées : le général Jonh Burgoyne descend du Canada vers la ville d’Albany, où le général William Howe est censé le rejoindre depuis New York. Mais ce dernier préfère marcher sur Philadelphie, abandonnant Burgoyne à une avancée solitaire dont il ne mesurera les conséquences que trop tard : à Saratoga, le piège se referme et il capitule avec 6 000 hommes. Pendant ce temps, dans la vallée de la Mohawk, les six nations Haudenosaunee, qui s’étaient jusqu’alors tenues à l’écart du conflit, se voient forcées de choisir un camp, et de s’entretuer... Ce qui avait commencé comme une rébellion coloniale redevient soudain un conflit international, la France de Louis XVI ayant finalement choisi d’entrer officiellement en guerre aux côtés des Patriots.

04:20 Volet 5 L'âme de toute l'Amérique (décembre 1777- mai 1780)

L’hiver 1777-1778 va marquer la période la plus sombre de la guerre : le froid, la faim et la maladie déciment l’armée continentale, qui est au bord de la mutinerie. Washington tient, s’appuyant sur le commandant Friedrich Wilhelm von Steuben pour transformer ses miliciens épuisés en soldats aguerris et sur le commandant Nathanael Greene pour réorganiser un ravitaillement défaillant. Au printemps, les Britanniques abandonnent Philadelphie, et la bataille de Monmouth se termine en match nul. Mais la guerre ne se joue plus seulement sur les champs de bataille. Pris en étau entre les deux puissances rivales, qui n'hésitent pas à négocier leurs terres, les peuples autochtones subissent des destructions systématiques. Pour les Noirs, la proclamation du général Henry Clinton leur promettant refuge et liberté reste un pari risqué sur l’issue d’une guerre qui ne les a jamais vraiment inclus. Et pendant que l’alliance franco-américaine accumule les faux départs, les Britanniques frappent au sud : les villes de Savannah et Charleston tombent, et avec elles une grande part de l'armée américaine.

06:10 Volet 6 La victoire des citoyens (mai 1780 et après)

Benedict Arnold, héros de Saratoga, tente de livrer West Point aux Britanniques. C’est un choc moral pour le camp des Patriots qui le considère comme un traître. À la frontière entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, patriotes et loyalistes s’entretuent pendant que le Britannique Charles Cornwallis multiplie les succès... Mais après des revers, ses troupes remontent vers la Virginie et s’établissent à Yorktown, dos à la mer, où Georges Washington et le général français Donatien de Rochambeau fondent sur elles par le nord. La flotte de l’amiral de Grasse barre la route aux secours britanniques. Le piège se referme. En octobre 1781, des milliers de "tuniques rouges" déposent les armes. Le traité de Paris de 1783 reconnaît l’indépendance américaine, mais oublie les esclaves et les peuples autochtones, abandonnés aux appétits d’une jeune nation en pleine expansion. Washington renonce au pouvoir, stupéfiant jusqu’à George III, qui voit en lui "le plus grand personnage de l’époque". Projet inachevé, la révolution porte en elle, selon Ken Burns, les ferments de divisions intrinsèques intensément ravivées aujourd'hui.