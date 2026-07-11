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"Les trésors des châteaux de la Loire" à revoir sur France 4 lundi 13 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 11 juillet 2026 256
"Les trésors des châteaux de la Loire" à revoir sur France 4 lundi 13 juillet 2026

Lundi 13 juillet 2026 à 21:00 sur France 4, Sophie Jovillard vous proposera de redécouvrir "Les trésors des châteaux de la Loire", un voyage à la fois historique, architectural et humain au cœur des plus grands trésors du patrimoine français.

Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, le Val de Loire possède les plus beaux trésors français.

C'est sur les bords de la Loire que la monarchie française trouve une part de ses racines. Elle édifie quelques-uns de ses plus beaux châteaux. Au XVe siècle, le pouvoir royal vient se fixer sur les bords du majestueux fleuve. De Charles VII à Henri III, les rois Valois, qui découvrent en Italie une nouvelle esthétique et un nouvel art de vivre, n'ont de cesse de les transposer dans le Val de Loire, en y faisant venir de nombreux artistes et artisans italiens, dont le plus célèbre d'entre eux, Léonard de Vinci.

Entre fêtes somptueuses et crime de sang, entre séduction et trahison, les événements les plus brillants de cette période se sont mêlés aux heures les plus violentes, des guerres de religion jusqu'à nos jours.

Autant d'histoires passionnantes qui ont pour cadre les châteaux du Val de Loire. Chinon, Loches, Amboise, Blois, Chambord, Chenonceau, Ussé, Valençay, Candé, Villandry nous ouvrent leurs portes...

Dernière modification le samedi, 11 juillet 2026 13:08
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