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"Claude Lelouch, la vie en mieux" un portrait à revoir sur France 5 mardi 14 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 12 juillet 2026 281
"Claude Lelouch, la vie en mieux" un portrait à revoir sur France 5 mardi 14 juillet 2026

Mardi 14 juillet 2026 à 21:00, France 5 vous proposera de revoir le documentaire « Claude Lelouch, la vie en mieux », un portrait intime et une rétrospective de la vie et de la carrière du célèbre réalisateur français.

Lelouch se raconte à la première personne. Complice, critique ou amusé, il nous livre ses convictions, ses regrets, sa soif de vie.

Depuis sa découverte du 7e art dans les salles obscures, où sa mère le cachait pendant l’Occupation, jusqu'à son dernier film, bientôt en salles, dont Elise Baudouin a pu filmer les coulisses en exclusivité.

Ce film a l’ambition d'entraîner le public qui aime Lelouch autant que celui qui ne connaît pas son œuvre.

Un documentaire écrit par Stéphane Boudsocq, réalisé par Elise Baudouin.

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