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"Ados : un an pour vaincre l'obésité" sur RMC Story mardi 14 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 12 juillet 2026 230
"Ados : un an pour vaincre l'obésité" sur RMC Story mardi 14 juillet 2026

Mardi 14 juillet 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit « Ados : un an pour vaincre l'obésité » qui aborde la crise de l'obésité chez les adolescents en s'éloignant des clichés sur les "régimes miracles" pour filmer une prise en charge médicale et humaine de long cours.

En France, près de 20 % des adolescents sont obèses ou en surpoids, un chiffre en constante augmentation. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, l'obésité a depuis 1990 été multipliée par deux chez les adultes et par quatre chez les adolescents. Une urgence de santé publique dont les causes sont connues : sédentarité, malbouffe et ultra-transformation des aliments.

Les caméras de ce documentaire suivent quatre adolescents dans un centre de santé pédiatrique à Antrenas, en Lozère, l'une des rares structures françaises proposant une prise en charge en longue durée.

Ici, pas de régime miracle. Les professionnels traitent l'obésité comme le symptôme d'une souffrance souvent invisible, en prenant en compte la santé physique mais aussi, et peut-être avant tout, la santé mentale.

Tous ne gagneront pas la bataille des kilos, mais chacun sera amené à reconstruire un rapport plus apaisé à son corps et à son quotidien. Le vrai défi n'est pas seulement de maigrir, mais de s'aimer.

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