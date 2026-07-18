"Sale temps pour la planète" en Ille-et-Vilaine, lundi 20 juillet 2026 sur France 5

Lundi 20 juillet 2026 à 21:05, France 5 vous proposera de découvrir un numéro inédit de la collection "Sale temps sur la planète" : « Ille-et-Vilaine, ballotté par les flots » réalisé par Morad Ait-Habbouche.

"Sale temps pour la planète", la série documentaire emblématique de France Télévisions, revient cet été pour une 19ème saison inédite.

Fidèle à son engagement en faveur de l’environnement, elle étudie les conséquences des changements climatiques à travers la planète.

21.05 • Ille-et-Vilaine, ballotté par les flots

En Ille-et-Vilaine, le littoral est plus qu’un simple paysage : c’est un territoire vivant, mouvant, façonné par des flots puissants et imprévisibles.

À travers le regard d’Alain Étienne Marcel, aviateur passionné et gardien du fort du Petit Bé, le film nous emmène au cœur du quotidien de celles et ceux qui défendent leur patrimoine face aux tempêtes. À Saint-Malo, la cité corsaire, la mer gagne du terrain. Chaque coup de vent rappelle la vulnérabilité d’un littoral emblématique.

Sur la Côte d’Émeraude, les vents et marées ont sculpté des paysages à la beauté brute. Mais ce joyau breton devient désormais le théâtre de phénomènes extrêmes qui attirent les curieux… tout en inquiétant ceux qui vivent et travaillent au plus près de l’eau.

Parmi eux, les ostréiculteurs. Laurence Querrien, installée face à la baie, voit ses conditions de travail se dégrader : tempêtes plus fréquentes, espèces invasives, montée des eaux… Les défis s’accumulent, et le métier se transforme.

L’arrière-pays n’est pas davantage épargné. Les pluies diluviennes de janvier 2025 ont submergé des dizaines de foyers à Rennes, Guipry-Messac, Redon. Vient alors le temps de reconstruire, de s’adapter – mais à quel prix ? Comment continuer à vivre avec un risque devenu permanent ?

En première ligne, les pompiers redoublent d’efforts pour protéger la population lors des crues. Nouveaux équipements, bateaux hydrospeed, chiens sauveteurs : les dispositifs se modernisent et témoignent d’une mutation accélérée des métiers du secours.

Plus loin, à quelques kilomètres de Cancale, une autre forme d’adaptation émerge. Bertrand Larcher remet au goût du jour une culture ancestrale : le sarrasin, plante rustique, économe en eau et sans intrants chimiques. Une bonne nouvelle pour les sols bretons, et l’exemple d’une agriculture qui cherche de nouvelles voies.

Face au changement climatique, les acteurs d’Ille-et-Vilaine inventent, chacun à leur manière, des stratégies pour continuer à habiter une terre façonnée par les éléments. Entre résilience, savoir-faire et solidarités locales, une question demeure : comment vivre en harmonie avec une nature indomptable ?

21:55 • Pays de Savoie, sur la mauvaise pente ? (rediffusion)

En Savoie, les paysages de carte postale prennent des couleurs moins éclatantes… Certains étés, le « Toit de l'Europe », le mont Blanc, devient tristement le mont Gris, dépouillé de son manteau neigeux, couvert de poussière saharienne. Depuis 1850, la température dans les Alpes a grimpé de 2 °C. La montagne change. Ses vallées verdoyantes sont en plein bouleversement.

Les Alpes, autrefois sanctuaire naturel, se retrouvent en proie à deux fléaux de taille, un réchauffement climatique implacable et une pression immobilière croissante. Dans cette course contre la montre, une question est sur toutes les lèvres : comment préserver ces montagnes, emblèmes de nos paysages, pour les générations futures ?

Entre nature à protéger et activités humaines à réinventer, les Alpes doivent relever un défi colossal pour ne pas glisser sur une mauvaise pente !