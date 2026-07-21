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"Le jour d'après : Un retour à l'ère glaciaire est-il possible ?" sur RMC Découverte jeudi 23 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 21 juillet 2026 216
"Le jour d'après : Un retour à l'ère glaciaire est-il possible ?" sur RMC Découverte jeudi 23 juillet 2026

Jeudi 23 juillet 2026 à 21:10, RMC Découverte rediffusera "Le jour d'après : Un retour à l'ère glaciaire est-il possible ?", une enquête approfondie sur l'hypothèse, autrefois jugée invraisemblable mais désormais prise très au sérieux par les scientifiques, de l'arrêt de l'AMOC, le grand courant océanique dont le Gulf Stream est une composante.

En 2004, le film catastrophe "Le jour d'après" sort en salles. Véritable succès au box-office, il repose sur une hypothèse qui paraissait alors totalement irréaliste aux yeux des scientifiques : le réchauffement climatique pourrait provoquer l'arrêt d'un grand courant océanique, plongeant une partie de la planète dans une nouvelle ère glaciaire.

Vingt ans plus tard, ce scénario est pris très au sérieux. Les chercheurs observent avec inquiétude un net ralentissement de la circulation océanique. Une étude publiée en 2023 estime même que l'AMOC, ce courant qui contribue à maintenir un climat doux en Europe, pourrait s'effondrer d'ici une trentaine d'années. Faut-il croire à cette prédiction ? Quelles en seraient les conséquences pour l'humanité ? Verrons-nous vraiment surgir des tornades, des raz-de-marée ou des ouragans semblables à ceux qui frappent la Terre dans le film ?

À contre-courant des scénarios classiques de réchauffement global, ce documentaire propose une enquête inédite, appuyée par des animations 3D spectaculaires et les explications des plus grands spécialistes mondiaux. Le compte à rebours a-t-il déjà commencé ?

Dernière modification le mardi, 21 juillet 2026 14:57
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