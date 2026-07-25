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"A6-A7 : ces autoroutes qui ont changé la France" sur NOVO19 lundi 27 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 25 juillet 2026 108
"A6-A7 : ces autoroutes qui ont changé la France" sur NOVO19 lundi 27 juillet 2026

À l'occasion du premier chassé-croisé de l'été, NOVO19 diffusera lundi 27 juillet 2026 à 21:10 le documentaire "A6-A7 : ces autoroutes qui ont changé la France" réalisé par Franck Gombert.

Chaque année, des dizaines de millions d’automobilistes empruntent les autoroutes A6 et A7. Ensemble, elles composent la mythique « autoroute du soleil », ce ruban de 750 kilomètres qui relie Paris à Marseille et incarne, pour des générations de Français, le départ en vacances.

Au-delà de cette image estivale, l’A6-A7 constitue un axe structurant essentiel, véritable lien stratégique entre des dizaines de villes et de territoires. Construites dans les années 1950 pour accompagner les profondes transformations de la société française, comme l’essor de la voiture individuelle, l’expansion des banlieues et la démocratisation des congés payés, ces autoroutes sont le fruit d’une aventure humaine exceptionnelle, portée par des professionnels engagés dans des chantiers d’une ampleur inédite, comme le tunnel de Fourvière à Lyon. Aujourd’hui encore, cet axe majeur continue d’influencer notre quotidien, en faisant gagner un temps précieux à des millions d’usagers.

L’autoroute est aussi devenue un espace de vie à part entière, à l’image de l’aire de Montélimar, la plus grande d’Europe. Et derrière le flux incessant des véhicules, des hommes et des femmes veillent chaque jour, souvent dans l’ombre, au bon fonctionnement des routes et à la protection de tous les usagers.

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