"Les sorcières de Salem : la véritable histoire" sur RMC Story mercredi 29 juillet 2026

Mercredi 29 juillet 2026 à 21:10, RMC Story rediffusera "Les sorcières de Salem : la véritable histoire", un documentaire qui croise histoire, légendes et récits paranormaux, autour des tragiques événements survenus en 1692 dans la ville de Salem, au Massachusetts.

Lorsqu'on parle des "Sorcières de Salem", beaucoup imaginent immédiatement des personnages maléfiques et mystérieux, comme ceux présentés dans le film "Hocus Pocus". Pourtant, derrière ces images populaires souvent fantastiques ou humoristiques, il existe une véritable histoire, beaucoup plus tragique.

En 1692, dans la ville de Salem aux États-Unis, 19 personnes innocentes ont été pendues et une autre écrasée à mort sous des pierres, toutes accusées de sorcellerie. Aujourd'hui, Salem est encore marquée par ce triste événement et reste célèbre pour ses récits nombreux d'activités paranormales.

Ce documentaire propose d'explorer quatre endroits importants liés à cette sombre période de l'histoire. Selon plusieurs témoignages, ces lieux seraient encore hantés par les esprits des victimes cherchant à prouver leur innocence : un restaurant bâti là où se trouvait le verger où la première victime arrêtée vivait ; le troisième plus vieux cimetière de la ville, où un homme a été torturé à mort ; une maison historique où deux juges sévères prononçaient les condamnations ; et Gallows Hill, la colline où avaient lieu les pendaisons.

En rapprochant les mythes populaires et la réalité historique, le documentaire se demande si ces procès étaient réellement dus à une hystérie collective ou à des motivations financières, ou bien s'il existe d'autres explications encore plus profondes qui auraient rendu ces tragédies inévitables.