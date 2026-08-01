"Sale temps pour la planète" dans les Cévennes sur France 5 lundi 3 août 2026

Lundi 3 août 2026 à 21:05, France 5 vous proposera de découvrir un numéro inédit de la collection "Sale temps sur la planète" : « Cévennes, face aux colères du ciel » réalisé par Morad Ait-Habbouche.

"Sale temps pour la planète", la série documentaire emblématique de France Télévisions, revient cet été pour une 19ème saison inédite.

Fidèle à son engagement en faveur de l’environnement, elle étudie les conséquences des changements climatiques à travers la planète.

21.05 • Cévennes, face aux colères du ciel

Dans les Cévennes, la nature n’est pas un décor : c’est une force vivante, brute, qui façonne les paysages et les existences. Mais aujourd’hui, ce territoire classé à l’UNESCO vacille sous l’effet du dérèglement climatique.

À travers le regard de Matthieu, pilote de montgolfière, le film nous emmène au-dessus de ces montagnes qu’il survole depuis près de vingt ans. Depuis le ciel, il observe des changements invisibles pour beaucoup : sécheresse persistante, vents instables, atmosphère troublée… Les saisons se dérèglent, et avec elles, tout un équilibre.

Dans les vallées, les habitants vivent au rythme d’un autre danger. À Anduze, les crues du Gardon sont devenues une menace récurrente. Lors des épisodes cévenols, l’eau monte en quelques heures, submerge les habitations, coupe les routes. La maire et les habitants racontent un territoire désormais habitué à l’urgence.

Face à ces phénomènes de plus en plus violents, la prévention devient essentielle. À Montpellier, les équipes de Predict analysent les données météo en temps réel pour anticiper les risques d’inondation. Leur objectif : alerter au plus tôt les communes exposées et éviter les drames.

Sur le terrain, l’adaptation s’organise aussi à plus petite échelle. Dans une école, un projet de désimperméabilisation transforme la cour en espace capable d’absorber les pluies. Une solution concrète pour limiter le ruissellement et repenser l’aménagement face aux extrêmes climatiques.

Mais les bouleversements ne concernent pas que l’eau. Sur les pentes cévenoles, les châtaigniers, emblèmes du territoire, souffrent. Sécheresses à répétition, stress hydrique, maladies : les récoltes chutent, mettant en péril toute une culture et ceux qui la font vivre.

Apiculteurs et naturalistes observent eux aussi des signaux inquiétants. Les abeilles s’affaiblissent, les bourdons disparaissent, fragilisant l’ensemble des écosystèmes.

Face à ces transformations, certains refusent de céder. Agriculteurs, chercheurs, habitants expérimentent, s’adaptent et inventent de nouvelles manières d’habiter ce territoire. Dans les Cévennes, plus qu’ailleurs, il ne s’agit plus seulement de s’adapter, mais de devenir adaptable.

21:55 • Corse, les possibilités d'une île (rediffusion)

Une île bénie des Dieux ! Paysages, entre mer et montagnes, à couper le souffle, météo ensoleillée une grande partie de l’année, l’île de Beauté mérite bien son nom. Mais n’est ce pas aussi une beauté fragile ?

Avec le dérèglement climatique, le territoire révèle un envers du décor moins ragoutant. Il suffit de prendre la route, souvent sinueuse, pour se rendre compte qu’à certains endroits le territoire souffre…