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"Sous-marin Nautile : sur les traces du Titanic" lundi 3 août 2026 sur NOVO19

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 1 août 2026 262
"Sous-marin Nautile : sur les traces du Titanic" lundi 3 août 2026 sur NOVO19

Lundi 3 août 2026 à 21:10, NOVO19 rediffusera "Sous-marin Nautile : sur les traces du Titanic" un documentaire réalisé par Stéphane Huonnic qui retrace l'histoire, les prouesses technologiques et l'aventure humaine du Nautile, le célèbre sous-marin de recherche français opéré par l'Ifremer.

Depuis 40 ans, le Nautile repousse les limites de l’exploration sous-marine. Ce sous-marin français est entré dans la légende en explorant l’épave du Titanic, l’une des missions les plus marquantes de son incroyable aventure au cœur des profondeurs extrêmes de la planète.

À l’occasion de son grand check-up, le documentaire nous plonge dans les coulisses d’une aventure humaine et technologique hors norme. Pilotes, techniciens, ingénieurs et scientifiques nous embarquent dans les coulisses du Nautile et dévoilent les secrets de ce géant des abysses.

Entre missions spectaculaires, découvertes fascinantes et défis hors du commun, ce documentaire célèbre 40 ans d’exploits et une conviction intacte : dans les profondeurs océaniques, rien ne remplace l’humain.

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