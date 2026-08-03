"Au bout c'est la mer - Le Nil" sur France 5 mercredi 5 août 2026

Mercredi 5 août 2026 à 21:00, France 5 diffusera le premier numéro inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Au bout c'est la mer" avec François Pécheux. Première destination, le Nil en Égypte.

Cette 8ème saison nous emmènera sur les eaux du Brésil, du Japon, de l'Italie et du Canada.

Sur tous les continents, il existe des fleuves mythiques, de véritables appels à prendre le large. Ils sont la source des plus grandes civilisations, le refuge de peuples oubliés, un poumon économique et culturel, et de merveilleux écosystèmes.

François Pécheux part descendre ces fleuves jusqu’à l’embouchure, à la rencontre de tous ceux qui vivent sur leurs rives ou sur l’eau.

Tous racontent une histoire du fleuve. Baroudeur curieux, François embarque sur tout ce qui flotte, prêt à faire escale à tout moment. Et il n’a qu’une seule certitude : au bout, c'est la mer…

Le Nil

Dans ce nouvel épisode, François descend le légendaire fleuve Nil, de ses rives nubiennes jusqu’à la mer Méditerranée.

Son voyage débute à Abou Simbel, majestueux temple dressé au bord du lac Nasser, avant de rejoindre Assouan, cité mythique aux paysages grandioses.

Au fil de l’eau, il s’arrête à Daraw, où se tient le plus grand marché aux dromadaires d’Égypte, puis embarque sur une élégante dahabiyeh pour remonter jusqu’à Louxor, berceau des pharaons.

En chemin, François s’engage aux côtés de pêcheurs qui luttent contre la pollution plastique du Nil, avant de clore son aventure à Rosette, là où le fleuve offre ses eaux au vaste horizon méditerranéen.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Au bout c'est la mer - Le fleuve Pô"