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"Des trains pas comme les autres" au Monténégro sur France 5 jeudi 6 août 2026 Inédit

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 4 août 2026 119
"Des trains pas comme les autres" au Monténégro sur France 5 jeudi 6 août 2026

Jeudi 6 août 2026 à 21:00, France 5 diffusera un numéro inédit de la collection documentaire "Des trains pas comme les autres" avec Philippe Gougler qui nous emmène au Monténégro.

Tout l'été, chaque jeudi, Philippe Gougler nous fait partager une grande soirée (trois numéros : un inédit suivi de deux rediffusions) dépaysante à bord de trains atypiques à la rencontre de différentes personnes, cultures, coutumes…

Au programme de la saison 16 : l'Angola, le Monténégro, le Kazakhstan, Singapour, la Malaisie, la Floride et Istanbul.

21:10 Des trains pas comme les autres : Monténégro

Quand on part au Monténégro, sur la côte Adriatique, c’est pour les vacances, pour la plage, la montagne, les lacs et les jolis villages… mais ce qui intéresse Philippe Gougler, notre globe-trotter ferroviaire, ce sont les trains évidemment ! Ce qui est sûr, c’est que les trains au départ de la capitale, Podgorica, ont gardé des allures soviétiques…

Au programme de cet épisode : l’étrange monastère d’Ostrog, creusé dans la roche et suspendu au-dessus du vide, un improbable concours de sieste, le magnifique lac Skadar, et Kotor, la cité des chats.

Le voyage continue en seconde partie de soirée...

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera deux autres numéros :

21:55 Des trains pas comme les autres : Zimbabwe - Zambie

En traversant le Zimbabwe et la Zambie, Philippe Gougler s’offre un périple inoubliable en Afrique australe.

Au programme de cet épisode : la magie du monde sauvage, les majestueuses chutes Victoria et de nouvelles rencontres savoureuses.

22:50 Des trains pas comme les autres : Irlande

L’île d’Emeraude est animée d’une folie douce qui n’a pas son pareil. Philippe Gougler y goûte lors de son voyage en se mêlant aux Dublinois qui prennent le DART, le train de banlieue électrique qui longe la côte et lui permet d’atteindre Howth, fief du fish’n’chips.

Il parcourt la campagne irlandaise à bord du mythique train Belmond, un train dont il arpente les cabines de luxe et le wagon restaurant d’exception. Son voyage le mène à la rencontre d’un druide, qui lui dévoile les secrets de la nature.

Mais pour connaître les Irlandais, il faut aussi aller au Nord ; Philippe prend le train – comme les commuters, ces irlandais qui font le trajet régulièrement – jusqu’à Belfast, traversant la frontière invisible mais néanmoins actuelle entre les deux Irlande.

Dernière modification le mardi, 04 août 2026 11:13
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