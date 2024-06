"Fort Boyard" de retour sur France 2 samedi 29 juin 2024 pour une 35ème saison pleine de nouveautés

"Fort Boyard", le jeu culte estival de France 2, revient avec une nouvelle saison qui promet bien des surprises dès le samedi 29 juin 2024.

"Fort Boyard" reste le lieu mythique où le Père Fouras règne en maître sur son trésor. Mais chaque année de nombreuses équipes tentent de le lui dérober pour venir en aide à de nobles causes, sous le regard bienveillant d'Olivier Minne, aux commandes de l'émission.

Vivez une aventure différente chaque samedi soir !

Pour cette 35ème saison de "Fort Boyard", le Père Fouras a été particulièrement créatif et inventif ! Il a préparé de nombreuses nouveautés afin de surprendre encore plus les célébrités ! Et elles sont loin d’imaginer tout ce qui les attend !

Cet hiver, en faisant ses comptes, le Père Fouras s’est aperçu que son stock de Boyards est au plus bas ! Cette année, pour piéger les candidats et les empêcher de voler son trésor, le Père Fouras est prêt à tout… Même à ouvrir des cellules du Fort qu’il avait lui-même interdites d’accès !

Lors de chaque soirée, le Père Fouras va dévoiler l'une de ses cellules interdites. Chacune de ces cellules renferment des nouveaux défis et promettent bien des surprises aux célébrités.

Olivier Minne accompagnera les équipes dans la recherche des clés et des indices. Il reste pour eux un guide toujours prêt à les épauler.

Le Père Fouras pourra également compter sur son armée de redoutables personnages pour l’aider à protéger son trésor !

Une nouvelle saison pour pousser les participants à toujours plus se dépasser.

Fort Boyard, toujours plus fort !

Après chaque émission, Willy Rovelli propose à l’équipe du jour de rester pour tenter de gagner 1 500 euros supplémentaires. Ils participeront à trois épreuves bonus, dont la surprise du chef : un jeu de piste qui va permettre de découvrir le Fort comme vous ne l’avez jamais vu !

Cette 35ème saison offrira aussi de nombreuses nouveautés. En effet, Passe-Partout et Passe-Muraille seront les reporters de cette deuxième partie de soirée. Grâce à eux et avec des images inédites, nous en apprendront plus sur les coulisses de l’émission.

La première équipe de la saison 35

Dans la première émission de la saison, Olivier Minne sera entouré de Elie Semoun, Damien Pauwels, Jimmy Mohamed, Léa François, Nina Métayer, Guillaume Daret et Aurélie Konaté.

Ils joueront pour l'association Projet Primates. Cette association a pour but de soutenir le Centre de Conservation pour Chimpanzés (CCC) basé en Guinée Conakry.

Pour en savoir plus sur l'association : http://www.projetprimates.com