Fort Boyard 2024 : 2 nouvelles épreuves extérieures pour la 35ème saison qui débute le 29 juin 2024 sur France 2

Samedi 29 juin 2024 à 21:10, Olivier Minne donnera le coup d'envoi sur France 2 de la 35ème édition de "Fort Boyard" qui fait le plein de nouveautés sorties de l'imagination du Père Fouras !

Pour cette 35ème saison de Fort Boyard, le Père Fouras a été particulièrement créatif et inventif ! Il a préparé de nombreuses nouveautés afin de surprendre encore plus les célébrités ! Et elles sont loin d’imaginer tout ce qui les attend !

En plus des Cellule interdites qui renferment de nouveaux défis et qui promettent bien des surprises aux célébrités, trois nouvelles épreuves en cellule pour pièger les candidats et les empêcher de voler ses précieux boyards, le Père Fouras a également inventé deux nouvelles épreuves en extérieur.

Les nouvelles épreuves extérieures

Les Perches

Au-dessus de la mer, il va falloir progresser de perches en perches jusqu’à atteindre le code accroché au bout du parcours. Mais attention au membre de la famille Boo qui va tout tenter pour déstabiliser et faire tomber le candidat.

Le Double Rocket Man

Un candidat va être catapulté dans les airs par son équipe. Son but, percer un ballon qui flotte dans les airs avec le bâton qu’il tient en main. Le problème c’est qu’un membre de famille Boo va tout tenter pour percer son ballon avant celui du candidat.

Les autres nouveautés :

Découvrez les autres nouveautés de cette 35ème saison de Fort Boyard :