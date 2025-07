"Fort Boyard" samedi 2 août 2025, voici l'équipe reçue par Olivier Minne sur France 2 (vidéo)

Samedi 2 août 2025 à 21:10 sur France 2, Olivier Minne présentera le cinquième numéro de l'été de "Fort Boyard". Voici l'équipe qui va tenter cette semaine de s'emparer des précieux Boyards du Père Fouras...

Cet hiver, le Père Fouras s’est inquiété, son trésor commence à s’amenuir…

Et comme il est bien placé pour savoir que c’est dans « les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes », il va se tourner vers le passé pour défendre ses boyards.

Il retourne donc dans sa mythique vigie pour y poser ses énigmes et observer les candidats depuis sa « tour de contrôle ».

À chaque émission, le Père Fouras proposera de nombreux classiques revisités, mais aussi de nouvelles épreuves afin de surprendre les célébrités ! Et une chose est sûre : elles ne sont pas au bout de leurs surprises !

Il fera appel au « cercle des anciens », une assemblée composée des plus anciens personnages du Fort. Aux côtés du Père Fouras, Passe-Partout, Passe-Muraille, Felindra et un maître du temps auront la lourde tâche d’auditionner chaque semaine d’anciens et de nouveaux personnages qui souhaitent intégrer les troupes du Fort.

Pour cette cinquième émission de la saison, l’équipe qui vient tenter de récupérer le trésor du Fort est composée de Mickaël Landreau, Lucie Bernardoni, Karima Charni, Norbert Tarayre, Aurore Delplace et Jean-Baptiste Marteau.

Ils joueront pour l’association Grégory Lemarchal.

Créée en 2007 après le décès de Grégory Lemarchal, l’association porte son combat contre la mucoviscidose. Elle finance la recherche, soutient les patients et accompagne les jeunes à la Maison Grégory Lemarchal. Elle sensibilise aussi le public et milite pour le don d’organes.

Pour en savoir plus sur l'association : https://www.association-gregorylemarchal.org