recherche
Fort Boyard

"Fort Boyard" : L'équipe d'Elodie Gossuin a remporté 17 150 € samedi soir sur France 2

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 17 août 2025 69
"Fort Boyard" : L'équipe d'Elodie Gossuin a remporté 17 150 € samedi soir sur France 2

Samedi 16 août 2025 à 21:05, Olivier Minne a présenté sur France 2 le septième numéro de la 36ème saison de "Fort Boyard" dans lequel les candidats jouaient pour l'UNICEF.

Cette Septième émission de l'été était composée de Houcine Camara, Elodie Gossuin, Julia Martin, Jungeli, Dounia Coesens et Pierre-Yves Bon.

Cinq clés ont été récupérées par l'équipe dans les différentes cellules. Les deux dernières clés ont été récupérées par Jungeli et Dounia Coesens face à Rouge

Lors des aventures, trois indices ont été gagnés : Concert, Crime et Ménage.

Deux défis ont été remportés dans la salle du conseil face aux Maîtres du Père Fouras. Les candidats ont donc disposé de 30 secondes supplémentaires dans la salle du Trésor, soit au total 3 minutes.

Très rapidement, l'équipe a trouvé le mot-code Scène.

Grâce à un placement organisé et rapide dans la salle du Trésor, l'équipe a récolté la très belle somme de 17 150 € pour l'UNICEF.

Dernière modification le dimanche, 17 août 2025 11:39
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fort Boyard
Retour en haut

L'info TV en continu

Les résumés de la série &quot;Nouveau Jour&quot; du 18 au 22 août 2025 sur M6

Les résumés de la série "Nouveau Jour" du 18 au 22 août 2025 sur M6

17 août 2025 - 11:13

Vidéos & Replay

&quot;Fort Boyard&quot; : Elodie Gossuin affronte le manoir du Père Fouras, ce soir sur France 2 (vidéo)

"Fort Boyard" : Elodie Gossuin affronte le manoir du Père Fouras, ce soir sur France 2 (vidéo)

16 août 2025 - 12:21

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 17 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 17 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

16 août 2025 - 20:04 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2019 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL