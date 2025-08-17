"Fort Boyard" : L'équipe d'Elodie Gossuin a remporté 17 150 € samedi soir sur France 2

Samedi 16 août 2025 à 21:05, Olivier Minne a présenté sur France 2 le septième numéro de la 36ème saison de "Fort Boyard" dans lequel les candidats jouaient pour l'UNICEF.

Cette Septième émission de l'été était composée de Houcine Camara, Elodie Gossuin, Julia Martin, Jungeli, Dounia Coesens et Pierre-Yves Bon.

Cinq clés ont été récupérées par l'équipe dans les différentes cellules. Les deux dernières clés ont été récupérées par Jungeli et Dounia Coesens face à Rouge.

Lors des aventures, trois indices ont été gagnés : Concert, Crime et Ménage.

Deux défis ont été remportés dans la salle du conseil face aux Maîtres du Père Fouras. Les candidats ont donc disposé de 30 secondes supplémentaires dans la salle du Trésor, soit au total 3 minutes.

Très rapidement, l'équipe a trouvé le mot-code Scène.

Grâce à un placement organisé et rapide dans la salle du Trésor, l'équipe a récolté la très belle somme de 17 150 € pour l'UNICEF.