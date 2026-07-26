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"Fort Boyard" : Echec pour l'équipe de Keen'V qui a remporté 5 000 € samedi soir sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 juillet 2026 269
"Fort Boyard" : Echec pour l'équipe de Keen'V qui a remporté 5 000 € samedi soir sur France 2

Samedi 25 juillet 2026 à 20:50, Cyril Féraud a présenté sur France 2 le quatrième numéro de la 37ème saison de "Fort Boyard" dans lequel les candidats jouaient pour la SPA et Tout le monde contre le cancer.

Cette saison de Fort Boyard marque un tournant historique avec l'arrivée de Cyril Féraud aux commandes du jeu, succédant à Olivier Minne dans une ambiance redynamisée. Autre nouveauté majeure de la saison : l'intégration d'un candidat anonyme au sein de l'équipe de célébrités.

L'équipe et l'association

Les candidats de ce quatrième numéro de l'été ont uni leurs forces pour défendre les couleurs de deux associations : SPA et Tout le monde contre le cancer.

  • Keen'V,
  • Soso Maness,
  • Jonathan Jenvrin,
  • Alizé Cornet,
  • Arié Elmaleh
  • Eva (téléspectatrice)

Le déroulement du jeu

L'équipe a fait face aux nouveautés mécaniques de la saison, notamment les épreuves "Temps Forts", qui permettent d'accumuler de l'argent avant même l'ouverture de la Salle du Trésor.

La Quête des clés

L'équipe de Keen'V a été assez performante sur cette première partie du jeu. 6 clés ont été récupérées dans le temps imparti de 50 minutes, le Fort a donc fait un prisonnier (Arié Elmaleh) pour obtenir la 7ème clé. 

La Quête des indices dans les aventures

Après avoir franchi l'étape des clés, les candidats se sont lancés dans la quête des indices.

Trois indices seulement ont été gagnés : Peau, Coiffure et Régime.

Le Conseil

En pariant leur temps sur les duels face aux Maîtres du Temps, les candidats ont sécurisé un temps total de 2 minutes 10 pour la Salle du Trésor en remportant un seul des duels proposés par le Père Fouras.

La Salle du Trésor et les gains

N'arrivant pas à trouver le mot-code avec les trois indices, l'équipe a procédé à deux sacrifices pour obtenir deux indices supplémentaires : Fuit et Pelure.

Malheureusement, l'équipe n'a pas trouvé le mot-code (Banane) et n'a pas pu pénétrer dans la Salle du Trésor.

L'équipe a gagné seulement la somme de 5 000 euros remportée lors des Temps Forts.

Dernière modification le dimanche, 26 juillet 2026 12:22
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