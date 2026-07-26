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"Zone Interdite" mardi 28 juillet 2026 sur M6, sommaire du magazine Inédit

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 juillet 2026 192
"Zone Interdite" mardi 28 juillet 2026 sur M6, sommaire du magazine

Mardi 28 juillet 2026 à 21:10 sur M6, Ophélie Meunier présentera un inédit de l'été du magazine "Zone Interdite" qui va vous faire voyager en Turquie, en Albanie et au Monténégro dans une enquête sur les nouvelles destinations stars de la Méditerranée.

On rêve tous de vacances au soleil à petit prix. Pour cela, de plus en plus de Français se tournent vers les nouvelles destinations stars de la Méditerranée. Comme la Turquie, paradis des hôtels all inclusive, l'Albanie et ses road trips hors des sentiers battus, ou encore le Monténégro, nouvel eldorado de la fête les pieds dans l'eau.

Trois destinations qui promettent soleil, plages de rêve et bons plans. Mais que valent-elles réellement ? Sont-elles épargnées par le surtourisme qui sévit un peu partout en Europe ? Quels sont les pièges à éviter ? Zone Interdite a mené l'enquête.

Partir en vacances sans se ruiner, un défi permanent pour les familles nombreuses. Guillaume, Gaëlle et leurs cinq filles se sont offert une semaine au royaume du all inclusive : la Turquie. Piscines géantes, buffets à volonté, activités gratuites… Dans leur club situé près d'Antalya, tout est compris ! La famille a prévu de s'offrir plusieurs excursions dans cette région célèbre pour ses sites archéologiques. Mais il va leur falloir éviter la foule et ne pas laisser la facture exploser. Pour limiter les frais, Guillaume va tout oser !

Pour éviter le surtourisme très présent en Turquie, de plus en plus de voyageurs optent pour une nouvelle formule. Carlos et Nathalie s'apprêtent à embarquer à bord d'une superbe goélette, un navire traditionnel qui va naviguer le long des côtes de la mer Égée. Cette croisière, qu'ils partageront avec seulement une trentaine d'autres passagers, leur reviendra à 1 400 euros par personne en pension complète. Mais sera-t-elle à la hauteur de leurs espérances ?

La fréquentation touristique y a augmenté de 80 % en cinq ans ! L'Albanie attire des voyageurs en quête d'authenticité. Isabelle, Damien et leurs deux enfants ont choisi d'effectuer un road trip de trois semaines à travers ce pays encore méconnu. Un séjour à l'aventure où toutes les étapes ont été soigneusement planifiées par une agence locale. Une formule très en vogue dont Klara a décidé de faire son business. Cette Française née en Albanie a convié des agents de voyage du monde entier pour tenter de les convaincre de commercialiser son produit.

C'est un petit pays qui rêve de devenir l'Ibiza des Balkans. Au Monténégro, l'été est placé sous le signe des beach clubs géants, des pool parties délirantes et des concerts à ciel ouvert au bord de l'Adriatique. Si le pays est devenu le paradis des jet-setteurs, il regorge également de bons plans pour faire la fête à petits prix. Manon et Jean-Baptiste, un jeune couple originaire de Rouen, va y vivre un véritable choc des cultures !

Dernière modification le dimanche, 26 juillet 2026 14:25
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