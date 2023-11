"L'amour est dans le pré" lundi 20 novembre 2023 : 2ème partie du bilan sur M6

Lundi 20 novembre 2023 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de découvrir sur M6 la seconde et dernière partie du bilan de la 18ème saison de "L'amour est dans le pré" qui s'avèche.

Lundi soir, Karime Le Marchand va ouvrir l'ultime chapitre de cette 18ème saison de "L'amour est dans le pré" toujours installée dans un camping sur l'ïle de Ré avec les agiculteurs pour faire le bilan de leur aventure.

Cela fait plus d'un an et demi pour certains qu'ils se sont lancés dans la quête de l'âme soeur. Ils vont raconter leurs projets, leurs envies, leurs déconvenues parfois.

Au programme de ce séjour, pétanque, baignades entre amis et surtout sessions délirantes de karaoké avec Charles, Patrice et tous les autres ! Entre rires, pleurs, coups de foudre et coups de gueule, la moisson de cette saison 18 ne vous aura pas laissés indifférents.

Alors, les couples qui ne sont formés sous nos yeux sont-ils toujours amoureux ? Les coeurs encore à prendre ont-ils aujourd'hui trouvés l'amour ? Comment les agriculteurs vont-ils décrypter leur aventure ?

Les agriculteurs que vous allez retrouver dans cette deuxième partie du bilan lundi soir :

Premier tête à tête avec Charles, un agriculteur qui a provoqué un rebondissement dans cette 18ème saison de "L'amour est dans le pré". Si son courrier était resté lettre morte, il nous a fait vivre l'une des plus belles histoires de la saison en rencontrant l'une des prétendantes de Patrice : Véronique. Attendez-vous à des révélations... croustillantes !

Nous retrouverons ensuite Patrice que nous avions laissé la dernière fois en pleine crise avec Justine pendant leur week-end au Pays basque. Le couple semblait alors avoir atteint un point de non retour. Deux mois de sont passés depuis leur déchirante discussion. Aura-t-elle porté ses fruits ? Patrice sera-t-il accompagné de Justine au bilan ? La réponse est oui, mais après avoir dressé le bilan de leur relation avec Karine Le Marchand, repartiront-ils à deux ?

Ce sera ensuite au tour de Perrine, Christine et Clément de dresser le bilan de leur aventure sur la « chaise de la vérité ».

Et enfin nous retrouverons Joris qui a croisé le regard de Carine lors du speed-dating et qui ont poursuvi ensemble l'aventure. Sont-ils toujours ensemble ? La réponse ludi soir...

Et un dernier rebondissement dans cette 18ème saison avec Jean-Paul qui, après avoir partagé son aventure avec Maria, a repris contact avec Florence qu'il avait rencontré lors du speed-dating ! Pour être certain de ne pas être passé à côté d'une belle aventure, Jean-Paul l'a invité chez lui. Vous découvriez des images inédites de leur recontre à la ferme lundi soir...