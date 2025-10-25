"L'amour est dans le pré" lundi 27 octobre 2025, voici ce qui va se passer dans la 9ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 27 octobre 2025 à 21:10 sur M6, Karine Le Marchand vous proposera de suivre le 10ème épisode de la 20ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer cette semaine...

La romance sentimentale agricole continue lundi soir sur M6. Si chez certains ça sent le bonheur, des larmes vont couler chez d'autres, le moment de laisser parler son cœur est arrivé.

La soirée débutera en Ardèche chez Laurent. Tandis que Laurence savoure déjà l'idée de passer un moment privilégié avec lui, Françoise reste sur sa faim en préparant le repas dans la cuisine...

Dans le Tarn, chez Jean-Louis, le séjour à la ferme continue pour Sophie (la brune) et Sophie (la blonde). Pendant que Sophie (la brune) partage un moment avec Lucette, Sophie (la blonde) s'apprête à passer un tête-à-tête avec Jean-Louis au cours duquel elle compte lui parler des choses de l'amour...

Retour dans les Côtes-d'Armor chez Océane qui revient de son tête-à-tête avec Robin. La séance de tennis semble les avoir plutôt échauffés que rapprochés... Le gage donné par Robin à Océane, à savoir une danse avec lui, n'a pas recueilli l'effet escompté. Florian, le second prétendant, va pouvoir passer à l'affective lors des jeux de forces organisés par les proches d'Océane.

Dans le Pas-de-Calais, les papilles s'affolent chez Jean-Louis qui vient de proposer à Isabelle quelques cochonneries : une dégustation de saucisson après le départ de Sylvie. Mais pour cette dernière, la nuit qui arrive va être compliquée et au petit matin, cela ne va pas être le pied...

Direction la Creuse dans le parc animalier de Jean-Baptiste où ses deux prétendants, Steven et David, font la connaissance des résidents et de leurs mœurs amoureux...

Retour en Ardèche chez Laurent. La soirée s'annonce radieuse, surtout que Françoise, sa seconde prétendante, a mis tout son cœur dans le dîner, espérant ainsi lui donner faim. Mais Laurent s'interroge, Françoise semble avoir déjà un peu trop d'assurance chez lui...

Chez Célia, éleveuse de chevaux, dans le Tarn-et-Garonne, le deuxième jour à la ferme commence avec ses deux prétendants : Florent et Clément. Ce matin, ils vont entrer dans le vif du sujet : tous en scelle ! Mais avant de monter, il va falloir réviser les bases... Si Florent ne parait pas trop à l'aise sur sa monture, les choses pourraient bien se compliquer avec une initiation aux acrobaties équestres...

Retour chez Jean-Louis dans le Tarn qui enfourche son quad avec cette fois Sophie (la brune). S'il gardait le frein à main bien serré avec Sophie (la blonde) jusqu'à présent, il s'apprête à mettre le turbo avec Sophie (la brune) et foncer avec elle vers un nouvel horizon... Loin de se douter de ce qui se trame, Sophie (la blonde) pourrait bien tomber de très haut...

Dans les Côtes-d'Armor, chez Océane, on lève les verres et, peut-être aussi, les doutes. Après les jeux de force organisés par ses proches, la soirée débute et l'enquête autour des deux prétendants également... Et les inspectrices, les amies d'Océane ont tout prévu : questions détournées, pièges bien ficelés... Océane va avoir du mal à composer avec les voix discordantes de ses amies.

Dans la Creuse, c'est le petit matin. Jean-Baptiste a préparé un petit déjeuner de roi pour ses deux prétendants qui ont passé leur première nuit dans une roulotte. Mais pas le temps de s'attarder, car du côté du parc animalier, l'appel au Room Service se fait entendre par les animaux... Jean-Baptiste semble perdu dans ses sentiments face à Steven et David, deux personnalités si différentes et deux vies qui pourraient être différentes.

Retour chez Jean-Louis dans le Tarn où le moment est venu d'annoncer son choix à Sophie (la blonde). Laquelle des deux Sophie va faire ses valises ?

En Île-et-Vilaine, chez Pierrick, on se pomponne... Ses deux prétendantes, Livie et Valérie, se mettent sur leur 31 pour aller danser. Pierrick est stressé à l'idée de devoir faire son choix à l'approche de la fin du séjour à la ferme, alors quoi de mieux pour évacuer le stress de se déhancher sur la piste de danse ? Pierrick le confie, il n'a plus envie « qu'on le gonfle à son âge » ! Son choix va donc se faire en fonction du caractère de chacune.

Dans la Creuse, Jean-Baptiste et Steven passent un moment en tête-à-tête dans une volière. L'amour va-t-il y éclore ? En attendant de le savoir, Jean-Baptiste a convié pour quelques amis... Après une soirée Karaoké, Jean-Baptiste va-t-il y voir plus clair dans ses sentiments ?

Retour dans le Pas-de-Calais pour un check-up des amours de Jean-Louis et de sa dulcinée Isabelle qui vient de sortir de l'hôpital. Après un déjeuner durant lequel on entend le temps qui passe et une mouche voler autour d'eux, Jean-Louis et Isabelle prolongeront ce moment dans le canapé face à la télévision. Isabelle sent le bonheur qui l'envahi. Jean-Louis va-t-il l'emmener prochainement sur le petit pont vu dans son portrait pour lui faire sa déclaration ?