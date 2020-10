“L'amour est dans le pré” : le fou rire chez Eric pendant la traite des vaches (vidéo)

Lundi 19 octobre dès 21:05, Karine Le Marchand vous a proposé de suivre sur M6 la 6ème soirée de “L'amour est dans le pré” dans laquelle nous avons pu suivre la suite du séjour à la ferme chez Eric l'Auvergnat.

Nous retrouvons Éric l'Auvergnat, avec ses deux prétendantes, plus que ravi de cette cohabitation inédite et d'humeur assez coquine... Tous trois vivent un séjour à la ferme dans une parfaite entente et pour ne pas les rendre jalouses, notre agriculteur rêveur compte bien ne pas faire de différences entre les deux femmes. Mais à force de ne pas prendre de décision, ne risquent-elles pas de douter des intentions de l'agriculteur ?

Éric l'auvergnat a décidé d'initier ses prétendantes à la traite. Et c'est Cathy qui commence, avec un accessoire indispensable à tout éleveur de vaches laitière : la chaise de traite. Mais malheureusement, rien ne va se passer comme prévu...