"Pékin Express" : 5ème étape au Mozembique samedi 15 février 2025 sur M6

Samedi 15 février 2025 à 21:10, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre sur M6 la 5ème étape de "Pékin Express, la route des tribus légendaires" au Mozembique.

Lors de cette 5ème étape de la 20e saison anniversaire de Pékin Express, les candidats vont découvrir un nouveau pays : le Mozambique.

Avec ses 2500 kilomètres de sable blanc, ses cocoteraies extraordinaires et une faune marine exceptionnelle, les candidats vont en prendre plein les yeux avec ce joyau de l’Afrique australe.

Les candidats débuteront cette première étape au Mozambique par un trek épuisant sur la plage, avant de se retrouver confrontés à un stop particulièrement difficile. En effet, le Mozambique est l’un des pays ayant le plus faible taux de voitures par habitant, avec seulement 2,8 voitures pour 1000 habitants. Cela promet de longs moments d’attente sur le bord de la route, ajoutant un véritable défi à l’aventure.

Avec ce nouveau pays, les candidats vivront un véritable changement d’ambiance. Les sonorités de la langue portugaise et le caractère doux et chaleureux de la population offriront aux candidats de belles rencontres simples et bienveillantes.