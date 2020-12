Replay “District Z” vendredi 25 décembre : revoir toutes les épreuves de la soirée (vidéo)

Vendredi 25 décembre à partir de 21:05, Denis Brogniart vous a proposé de suivre sur TF1 le 3ème numéro de “District Z”. Retour en images sur toutes les épreuves de la soirée avec la 3ème équipe de volontaires.

Pour ce troisième numéro de “District Z”, Denis Brogniart a accueilli Baptiste Lecaplain, Booder, Bruno Guillon, Marine Lorphelin et Teheiura qui ont défié le “District Z” au profit de l'association « Un cadeau pour la vie ».

Épreuves de niveau 1

Épreuve « Hôtel Vertigo » pour Marine Lorphelin, Baptiste Lecaplain et Bruno Guillon

Pour cette première épreuve de niveau 1, les volontaires vont séjourner dans le mystérieux hôtel Vertigo. Observation, coordination et courage seront à glisser dans leurs bagages ! Et pour cette mission de la plus haute importance, ce sont Baptiste Lecaplain, Bruno Guillon et Marine Lorphelin qui ont été réquisitionnés. Sauront-ils relever la première mission du Professeur Z ? Marine Lorphelin parviendra-t-elle à vaincre sa peur du vide ? Baptiste Lecaplain et Bruno Guillon parviendront-ils à réussir leur mission face aux terribles zombies ?

Épreuve « La caserne oubliée » pour Booder, Baptiste Lecaplain, Teheiura et Marine Lorphelin

Pour cette deuxième épreuve de la soirée, les volontaires vont devoir faire preuve d’endurance, de précision et de rapidité. A gagner : un pass pour la chambre forte ! Booder, Baptiste Lecaplain, Teheiura et Marine Lorphelin sont appelés à “La caserne oubliée”. Seul Bruno Guillon reste dans le bunker avec le Majordome, aux premières loges pour assister aux exploits de ses petits camarades. Il est presque minuit et les volontaires vont affronter l’une des épreuves les plus physiques du District Z. Parviendront-ils à décrocher une nouvelle victoire face aux zombies du Professeur Z ?

Défi Cinéma « Ninja Market » pour Bruno Guillon et Marine Lorphelin

Pour éviter le piège des coffres vides dans la chambre forte du Professeur Z, les volontaires du District Z ont la possibilité de les éliminer d’avance. Pour cela, il faut réussir avec succès à passer les épreuves du Cinéma. L’occasion pour Marine Lorphelin et Bruno Guillon de faire la connaissance des sœurs jumelles. Ces deux acolytes du Professeur Z gèrent le “Ninja Market” où Marine Lorphelin et Baptiste Lecaplain vont devoir couper les fruits et légumes mieux que personne. Vont-ils réussir leur mission ?

Épreuves de niveau 2

Épreuve « Champs d’honneur » pour Booder, Teheiura et Bruno Guillon

Maintenant, place au niveau 2. Observation, sang-froid et rapidité sont les maîtres-mots de cette épreuve. Il est 1h du matin et les volontaires sont fatigués… Mais ils vont devoir se transcender pour combattre sur les “Champs d’honneur”. Au milieu d’un cimetière militaire, Teheiura, Booder et Bruno Guillon vont devoir partir à la recherche de précieuses médailles ayant appartenu à des combattants. Mais attention, les zombies ont bien l’intention de leur rendre la tâche difficile…

Épreuve « Haute Voltige » pour Marine Lorphelin, Baptiste Lecaplain et Booder

Pour réussir cette épreuve de “Haute voltige”, les volontaires vont devoir faire preuve de courage, coordination et précision. Cette fois, les appelés sont : Marine Lorphelin, Baptiste Lecaplain et Booder. A la clef : 2 pass à gagner ! Après deux échecs, les volontaires n’ont d’autres choix que de se ressaisir. Une fois de plus, Marine va devoir vaincre sa peur du vide et Booder est toujours la victime préférée des zombies. Vont-ils réussir cette mission sous haute tension ?

Défi Cinéma « Golfinger » pour Booder et Baptiste Lecaplain

Baptiste Lecaplain et Booder le savent, ils ne doivent pas relâcher leurs épreuves s’ils veulent braquer la chambre forte du Professeur Z. Pour ce nouveau défi dans la salle de cinéma, la grande question est : sont-ils de bons joueurs de golf ? Pelle, cross, béquille ou encore tronçonneuse ont remplacé le traditionnel club de golf. Face à cette difficulté, Booder et Baptiste Lecaplain vont devoir faire rentrer la balle dans le trou, en 4 coups maximum. L’objectif : dévoiler 3 coffres vides dans la chambre du Professeur Z. Vont-ils y parvenir ?

Épreuves de niveau 3

Épreuve « En eaux troubles » pour Teheiura, Marine Lorphelin et Bruno Guillon

Il est 4h du matin, la nuit est déjà très éprouvante pour nos volontaires et elle n’est pas terminée. Place maintenant au niveau 3. C’est “En eaux troubles” que Teheiura, Marine Lorphelin et Bruno Guillon sont invités, une fois de plus, à se surpasser. Il faudra faire preuve d’endurance, de vivacité et de vigilance pour décrocher non pas 1 ni 2… Mais bien 4 pass ! S' ils gagnent cette épreuve, ils pourront ouvrir 4 coffres supplémentaires dans la chambre forte du Professeur Z. Pour tous, il est impensable de perdre cette épreuve.

Épreuve « Memento» pour Bruno Guillon, Booder, Teheiura et Baptiste Lecaplain

Le jour se lève à peine sur le District Z. Il est 6h du matin, les volontaires ont froid et sont épuisés mais ils vont devoir se surpasser pour cette dernière épreuve. A la clef : encore 4 précieux pass à gagner pour dévaliser la chambre forte du Professeur Z. Au programme de cette épreuve “Memento”, il vont devoir faire appel à leur coordination, leur mémoire mais aussi leur endurance. Bruno Guillon, Booder, Teheiura et Baptiste Lecaplain gagneront-ils cette dernière épreuve ?

Défi Cinéma « Quinte Flush » pour Teheiura et Bruno Guillon

Les portes du cinéma du District Z s’ouvrent pour la dernière fois de la soirée. Ultime chance pour Teheiura et Bruno Guillon de dévoiler 4 coffres vides dans la chambre forte du Professeur Z. Pour cela, ils vont devoir reconstituer une quinte flush : 5 cartes qui se suivent ! Histoire de compliquer l’épreuve, les cartes sont des cubes et leurs mains remplacées par des gants de boxe. Le duo parviendra-t-il à décrocher une nouvelle victoire ?