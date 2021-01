Replay “District Z” vendredi 1er janvier sur TF1 : revoir toutes les épreuves de la soirée (vidéo)

Vendredi 1er janvier à partir de 21:05, Denis Brogniart vous a proposé de suivre sur TF1 le 4ème numéro de “District Z”. Retour en images sur toutes les épreuves de la soirée avec la 4ème équipe de volontaires.

Pour ce quatrième numéro de “District Z”, Denis Brogniart a accueilli Ahmed SYLLA, Maëva COUCKE, Camille LACOURT, Héloïse MARTIN et Florent PEYRE qui ont défié le “District Z” au profit de l'association « Matelots de la Vie ».

Épreuves de niveau 1

Épreuve « Cargo de Nuit » pour Camille Lacourt, Ahmed Sylla et Héloïse Martin

Pour cette première épreuve de niveau 1, les volontaires vont s’aventurer dans l'imposant “Cargo de Nuit”. Force, précision et rapidité seront nécessaires pour triompher de cette épreuve ! Et pour cette première mission de la plus haute importance, ce sont Camille Lacourt, Ahmed Sylla et Héloïse Martin qui ont été réquisitionnés. Sauront-ils relever la première mission du Professeur Z ? Seront-ils assez précis et coordonnés ? Camille Lacourt, Ahmed Sylla et Héloïse Martin parviendront-ils à réussir leur mission face aux terribles zombies ?

Épreuve « Zone Commando » pour Maëva Coucke et Florent Peyre

Pour cette deuxième épreuve de la soirée, les volontaires vont devoir faire preuve de force, précision et endurance. Maëva Coucke et Florent Peyre sont appelés pour la “Zone Commando”. Il est presque minuit et les volontaires vont affronter l’une des épreuves les plus physiques du District Z. Parviendront-ils à décrocher une nouvelle victoire face aux zombies du Professeur Z ?

Épreuves de niveau 2

Épreuve « District Express» pour Maëva Coucke et Héloïse Martin

Maintenant, place au niveau 2. Écoute, sang-froid et agilité sont les maîtres-mots de cette épreuve. Il est 1h du matin et les volontaires sont fatigués… Mais ils vont devoir se transcender pour triompher du “District Express”. Au milieu d’une gare abandonnée, un train est à l'abandon. Maëva Coucke et Héloïse Martin vont devoir trouver le diamant qui se cache dans le train. Un jeu de piste sonore les aidera. Mais attention, les zombies ont bien l’intention de leur rendre la tâche difficile…

Épreuve « Haute Voltige » pour Florent Peyre, Ahmed Sylla et Camille Lacourt

C’est la dernière épreuve de niveau 2. Pour réussir cette épreuve de “Haute voltige”, les volontaires vont devoir faire preuve de courage, coordination et précision. Cette fois, les appelés sont : Florent Peyre, Ahmed Syllla et Camille Lacourt. A la clef : 2 pass à gagner ! Après la victoire des filles, les garçons n’ont d’autres choix que de se réussir. Ahmed a du mal avec les zombies, parviendra-t-il à conserver sa vie ? Camille lui, s'élance en premier pour éteindre les bidons en feu. Sa grande taille le déséquilibre... Vont-ils réussir cette mission sous haute tension ?

Épreuves de niveau 3

Épreuve « Champs d'honneur » pour Florent Peyre, Ahmed Sylla et Camille Lacourt

Il est 4h du matin, la nuit est déjà très éprouvante pour nos volontaires et elle n’est pas terminée. Place maintenant au niveau 3. Observation, sang-froid et rapidité sont les maîtres-mots de cette épreuve. Les volontaires sont fatigués… Mais ils vont devoir se transcender pour combattre sur les “Champs d’honneur”. Au milieu d’un cimetière militaire, Florent Peyre, Ahmed Sylla et Camille Lacourt vont devoir partir à la recherche de précieuses médailles ayant appartenu à des combattants. Après avoir perdu une vie, ils vont devoir redoubler de vigilance avec les zombies.

Épreuve « Memento » pour Camille Lacourt, Ahmed Sylla, Florent Peyre et Héloïse Martin

Le jour se lève à peine sur le District Z. Il est 6h du matin, les volontaires ont froid et sont épuisés mais ils vont devoir se surpasser pour l’épreuve la plus difficile du District Z. A la clef : encore 4 précieux pass à gagner pour dévaliser la chambre forte du Professeur Z. Au programme de cette épreuve “Memento”, ils vont devoir faire appel à leur coordination, leur mémoire mais aussi leur endurance. Camille Lacourt, Ahmed Sylla, Florent Peyre et Héloïse Martin gagneront-ils cette épreuve tant redoutée ?