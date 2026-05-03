10ème épisode de "Koh-Lanta" mardi 5 mai 2026 sur TF1, deux éliminations dont une directe !

Mardi 5 mai 2026 à 21:10 sur TF1, Denis Brogniart vous proposera de découvrir sur TF1 le 10ème épisode de "Koh-Lanta : les reliques du destin" dans lequel deux aventuriers seront éliminés.

Après l'élimination de Johan, vaincu par la stratégie efficace des jaunes, l'aventure se poursuit aux Philippines avec des rouges qui sont sonnés d'avoir perdu leur leader.

De leur côté, Clarisse et Cindy savourent leur coup de maître, mais l'alliance des femmes va-t-elle continuer à mener la danse ? L'unité des ex-rouges se fissure et pourrait voler en éclats.

Mais l'épreuve d'immunité qui s'annonce va décontenancer tout le monde... Gagner c'est repartir avec le Totem et être intouchable au Conseil. Mais perdre, c'est quitter l'aventure sur-le-champs !

Après trois victoires consécutives, Daniel, le doyen de cette saison, va-t-il enchaîner sur une 4ème victoire qui le porterait sur le toit de l'Olympe ?