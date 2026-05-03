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"Guerre des voisins : ma vie est un enfer" mardi 5 mai 2026 sur RMC Story

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 3 mai 2026 179
"Guerre des voisins : ma vie est un enfer" mardi 5 mai 2026 sur RMC Story

Mardi 5 mai 2026 à 21:10, RMC Story diffusera un nouvel épisode de la série documentaire "Guerre des voisins : ma vie est un enfer" : « Meilleures ennemies ».

Violences, insultes, dialogue rompu : cette série documentaire vous ouvre les portes de ces voisins qui se pourrissent la vie et entre qui le dialogue est totalement rompu.

S’ils ont toujours existé, depuis la crise sanitaire et la mise en place du télétravail, les plaintes liées au voisinage ont augmenté de 60% selon la CGL, la confédération générale du logement. Un chemin mitoyen, une pompe à chaleur trop bruyante, les nuisances sonores des enfants : autant de sujets de discorde au cœur du quotidien des voisins qui n’arrivent plus à cohabiter.

Entre violences physiques ou verbales, les disputes de voisinage parviennent à s’apaiser avec l’aide d’un médiateur… D’autres peuvent aller jusqu’aux tribunaux.

La guerre des voisins ne fait que commencer.

Épisode 14 • La menace d'à côté 

Quand un conflit de voisinage s'installe, il peut transformer le quotidien en épreuve. Nuisances, menaces, tensions… derrière des désaccords en apparence anodins, des vies basculent.

À Nice, Marie-Hélène, 72 ans, et Benoît, 74 ans, pensaient profiter paisiblement de leur retraite. Mais l'installation de terrains de padel à quelques mètres de leur jardin bouleverse leur quotidien. Du matin au soir, le bruit s'impose. Leur maison devient un espace qu'ils ne maîtrisent plus.

À Haute-Goulaine, Anissa, 60 ans, voit sa maison se dégrader depuis la construction du bâtiment voisin. Fissures, humidité, perte de lumière… Depuis quatre ans, elle mène un combat judiciaire qui l'épuise, sans issue à ce jour.

Dernière modification le dimanche, 03 mai 2026 13:03
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