"Star Academy" : artistes et programmation du 2ème prime samedi 19 octobre 2024 sur TF1

Ce samedi 19 octobre 2024 à partir de 21:10 sur TF1, Nikos Aliagas présentera en direct du Studio 217 le 2ème prime de la "Star Academy". Voici la programmation musicale de la soirée.

Ce soir, tout recommence à la "Star Academy" : c'est le prime des « premières fois ».

Premier hymne : les 15 nouveaux élèves performeront ensemble sur leur hyme pour la première fois.

Premiers duos : sur scène, ils partageront leurs premiers duos avec Santa, Jean-Louis Aubert, Grand Corps Malade, Joseph Kamel et Rag'N'Bone Man.

Premières émotions : malgré la pression et le trac, ils devront assurer le spectacle et vous impressionner.

Thomas, Paul et Maylis sont les premiers nommés de l'aventure. Qui restera au château ?

La programmation musicale de la soirée

Les collégiales

Les 15 élèves chanteront ensemble l'hymne de cette nouvelle saison : « Recommence-moi » de Santa.

Les 15 élèves chanteront également le titre « When I was Your Man » de Bruno Mars.

Les duos avec artistes

Jean-Louis Aubert interprètera son titre « Ça (c'est vraiment toi) » avec Ulysse. Pour son second titre, « Alter ego », il chantera avec Emma.

Joseph Kamel interprètera « Celui qui part » avec Masséo.

Grand Corps Malade interprètera « Mais je t'aime » avec Maïa.

Rag'n'Bone Man chantera son tube « Human » avec Ebony.

Les titres interprétés par les académiciens en duos, trios ou quatuors

Franck, Noah, Charles et Ulysse chanteront « YMCA » de Village People.

Emma, Maïa, Ebony et Marguerite chanteront « Wannabee » des Spice Girls et seront rejoints par un guest...

Maureen et Emma chanteront « Wrecking Ball » de Miley Cyrus.

Julie, Maureen et Masséo chanteront « Waterloo » du groupe Abba.

Franck et Marguerite chanteront « Les feux d’artifice » de Calogero.

Emma et Marine chanteront « Daddy Cool » de Boney M.

Maureen qui devait chanter « S'il suffisait d'aimer » de Céline Dion avec Julie va avoir la suprise de chanter ce titre avec Santa.

Le défi des profs

Chaque semaine, un élève est challengé par un des professeurs (à l’exception des nommés). Sur le prime, l’élève devra convaincre Michael Goldman et le professeur en question.

Pour ce prime, ce sont Julie et Charles qui devront les convaincre sur le titre « Les vieux mariés » de Michel Sardou qui sera précédé une scénette.

Le Top 3

À l’issue des évaluations, les trois meilleurs élèves de la semaine doivent s'affronter durant le prime dans le but de décrocher une immunité pour la semaine suivante.

Cette semaine, l'immunité se jouera entre France, Marine et Ulysse sur le titre « La vie ne m’apprend rien » de Daniel Balavoine.

Les solo des nommés

Cette semaine, Thomas, Paul et Maylis sont nommés. Ils vont défendre leur place en interprétant un titre en solo.

Thomas interprètera « Des milliers de « Je t’aime » de Slimane.

Paul interprètera « Mistral Gagnant » de Renaud.

Maylis interprètera « You know I’m No Good » d’Amy Winehouse.