La finale de la "Star Academy" suivie par 4 millions de téléspectateurs samedi soir sur TF1

Samedi soir, la finale de la "Star Academy", présentée en direct par Nikos Aliagas et remportée par Marine, s'est placée en tête des audiences de la soirée.

Selon les chiffres Médiamétrie communiqués ce matin par TF1, la finale de la "Star Academy" a rassemblé 4 millions de téléspectateurs et signe son record de la saison.

La "Star Academy" a réalisé également des records sur l'ensemble des cibles, réunissant en moyenne :

26% part d'audience sur l'ensemble du public (4 ans et plus)

39% part d'audience sur les femmes -50 ans responsables des achats

38% part d'audience sur les 25-49 ans

51% part d'audience sur les 4-14 ans

58% part d'audience sur les 15-24 ans (record depuis le retour de la Starac en 2022)

51% part d'audience sur les 15-34 ans.

Pour rappel, avec 65% des votes en sa faveur, c'est Marine qui est la gagnante de cette saison face à Ebony.

Après plus de trois mois d'aventure, les académiciens s'apprêtent à partir en tournée ! Retrouvez Emma, Maïa, Maureen, Marguerite, Ulysse, Charles, Franck, Ebony et Marine sur les routes de France, de Belgique et de Suisse, dans un nouveau format inédit, produit par Endemol France :"Star Ac en tournée : la quotidienne" dès le 27 janvier 2025 uniquement sur TF1+.