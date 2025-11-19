"Star Academy" vendredi 21 novembre 2025 sur TF1, les artistes présents

Vendredi 21 novembre à partir de 21:10 sur TF1, Nikos Aliagas présentera sur TF1 le 6ème prime de la "Star Academy" placé sous le signe des surprises...

Après le départ volontaire d’Ema, les élèves de la Star Academy ont entamé une nouvelle semaine placée sous le signe des surprises.

Pour leurs évaluations, organisées dimanche et lundi, les candidats ont dû interpréter des chansons tirées au sort et apprises en seulement une heure. Un défi qui a mis plusieurs académiciens en difficulté.

Dans la quotidienne diffusée ce mardi 18 novembre sur TF1, Michael Goldman a révélé les trois nommés de la semaine : Victor, Léane et Théo P, qui seront en danger lors de ce 6ème prime.

Les invités du prime

La semaine étant placée sous le signe des surprises, les invités seront dévoilés au fur et à mesure que le prime approche. Cet article sera donc réactualisé plusieurs fois d'ici vendredi.

Une première artiste a été annoncée : Aya Nakamura qui viendra partager la scène avec les élèves.