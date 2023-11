Le 4ème prime de la Star Academy se poursuit sur TF1 avec une collégiale des élèves qui interprètent des duos cultes. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Ce soir, les élèves qui ne sont pas en danger nous présentent un nouveau medley. Cette fois-ci, il s'agit des duos cultes.

Axel aura le rôle du narrateur. Candice et Pierre chanteront "J’ai encore rêvé d’elle", Victorien et Margot "La Carioca", Lénie et Djebril "Bye Bye".

Enfin, tous les élèves terminent ce medley sur le titre "La même" de Gims et Vianney.

Extrait de la "Star Academy", le 4ème prime du samedi 25 novembre 2023 sur TF1