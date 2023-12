Le 9ème prime de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec un troisième duo en compagne d'un artiste : Axel partage la scène avec Isabelle Boulay. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Axel a épaté ses professeurs avec son évaluation sur "Someone Like You" d'Adèle.

C'est pour cela que ce soir, il a le privilège de partager la scène avec Isabelle Boulay. Ils vont interpréter son titre "Parle moi".

Un beau moment de partage !

Extrait de la "Star Academy", le 9ème prime du samedi 30 décembre 2023 sur TF1