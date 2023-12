Le 9ème prime de la "Star Academy" se termine sur TF1 avec le duo Axel / Julien sur un titre culte des années 80 du groupe A-Ha. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour clôturer le prime, Axel et Julien reprennent le titre "Take On Me" de A-ha.

Les deux académiciens ont su faire leurs preuves tout au long de l'aventure et nous emmènent dans leur univers le temps d'une chanson.

Un titre qui enflamme le studio 217 !

Extrait de la "Star Academy", le 9ème prime du samedi 30 décembre 2023 sur TF1.