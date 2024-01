La première demi-finale de la "Star Academy" débute sur TF1 avec une collégiale des élèves sur un titre de Daniel Balavoine. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour ce douzième et dernier prime tous les quatre, Axel, Héléna, Julien et Pierre interprètent non pas l’hymne “Au bout de mes rêves” mais le titre “Je ne suis pas un héros” de Daniel Balavoine.

Place à la première demi-finale qui désignera en fin de soirée le premier finaliste.

Nous vous proposons de voir ou de revoir l'ouverture de cette première demi-finale.

Extrait de la "Star Academy", la 1ère demi-finale du samedi 20 janvier 2024 sur TF1