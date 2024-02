La grande finale de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Pierre qui reprend ses plus belles chansons sur les primes. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Des semaines de compétition. Des moments de partage inoubliables.

Pierre rechante sur le plateau de la finale de Star Academy 2023, "Shallow" de Lady Gaga et Bradley Cooper avec Héléna. "Partir un jour" des 2B3 avec Axel, julien et Victorien. "Avant toi" de Vitaa et Slimane avec Vitaa. "Pour que tu m'aimes encore" de Céline Dion et "Caravane" de Raphaël.

Un beau moment en perspective...

Extrait de la "Star Academy", la finale du samedi 3 février 2024 sur TF1