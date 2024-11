Le prime des destins liés de la "Star Academy" se termine sur TF1 avec un duo d'élèves : Ebony et Franck partagent la scène. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Ce soir, Ebony et Franck interprètent "It's A Man's Man's World", l'un des titres les plus emblématiques de James Brown.

Les deux académiciens relèveront-ils le défi ?

Découvrez leur prestation !

Extrait de la "Star Academy", le 4ème prime du samedi 2 novembre 2024.