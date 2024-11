Le prime de la marraine de la "Star Academy" se termine sur TF1 avec une collégiale des élèves accompagnés de Clara Luciani. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation

Pour terminer cette soirée en beauté, tous les élèves de la promo 2024 et Clara Luciani montent sur scène pour interpréter "Let it be" des Beatles.

Découvrez leur prestation.

Extrait de la "Star Academy", le prime 5 du vendredi 8 novembre 2024 sur TF1.