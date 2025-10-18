recherche
Replay "Star Academy" : Mehdi chante « Prendre racine » de Calogero (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 octobre 2025
Replay "Star Academy" : Mehdi chante « Prendre racine » de Calogero (vidéo)

Le premier prime de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Mehdi qui chante « Prendre racine » de Calogero. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Mehdi a 20 ans et habite à Avignon dans le Vaucluse. Il est un passionné qui vit chaque expérience avec intensité, surtout lorsqu’il s’agit de musique.

Sensible, il trouve dans le chant un exutoire pour exprimer ce que les mots seuls ne suffisent pas à dire.

Actuellement en classe préparatoire économique et commerciale voie générale (ECG) à Lyon, il cultive discipline, rigueur et exigence qu’il met également au service de sa musique afin de progresser et de s’épanouir pleinement.

Il a choisi un titre de Calogero : « Prendre racine » pour ce tout premier prime de la saison 2025 de la Star Academy

Extrait de la "Star Academy", le prime du 18 octobre 2025 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 18 octobre 2025 23:35
Star Academy | Vidéos
L'actualité TV

