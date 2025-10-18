recherche
Replay "Star Academy" : Mélissa chante « Pourquoi m’a-t-on faite ? de Carla de Coignac (Billie Eilish) (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 octobre 2025 122
Le premier prime de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec Mélissa qui chante « Pourquoi m’a-t-on faite ? » de Carla de Coignac. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Mélissa a 19 ans et habite à Romainville en région parisienne.

Créative dans l’âme, Melissa se passionne pour toutes les formes d’art : musique, photo, vidéo, graphisme ou encore le nail’art. Elle se sent à sa place dès qu’il s’agit de créer et de partager, et voit chaque opportunité artistique comme une occasion de donner le meilleur d’elle-même et toucher les autres.

Très liée à sa mère qui l’a toujours soutenue dans ses passions, elle souhaite la rendre fière en participant à la Star Academy.

Ce soir, pour le premier prime de la saison de la Star Academy, Mélissa, 19 ans, va interpréter la reprise de Billie Eilish : « What was I made for ? » par Carla de Coignac. Le titre : « Pourquoi m’a-t-on faite ? ». La jeune femme et nouvellement académicienne ferme avec brio la première soirée de la nouvelle saison de la Star Academy.

Extrait de la "Star Academy", le prime du 18 octobre 2025 sur TF1.

Publié dans Star Academy | Vidéos
Suivez nous...