Replay "Star Academy" vendredi 14 novembre 2025, voici les titres chantés par les élèves sur le 4ème prime (vidéo)

Toute la semaine, les académiciens ont eu la chance de recevoir la visite des promos précédentes : Héléna, Ebony, Marine, Ulysse, Charles, Marguerite, Franck, Victorien.
Ce soir, pour le prime, les élèves ont partagé des duos et des trios avec ces jeunes artistes.
Une quatrième élimination
Pour Ema, Léane et Théo L., la soirée a résonné différemment puisque tous les trois étaient sur le banc des nommés.
À la fin du prime, x'est Théo L. qui a été sauvé par les téléspectateurs de TF1.
Face aux élèves, c'est un coup de théâtre qui s'est joué : Ema, qui a été sauvé deux fois, a décidé de céder sa place à Léane !
Les prestations chantées en Replay
Si vous n'étiez pas devant TF1 vendredi soir, ou si vous souhaitez revoir certaines prestations, voici les 21 titres qui ont été chantés vendredi soir par les élèves :
