Replay "Star Academy" vendredi 14 novembre 2025, voici les titres chantés par les élèves sur le 4ème prime (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 15 novembre 2025 152
Replay "Star Academy" vendredi 14 novembre 2025, voici les titres chantés par les élèves sur le 4ème prime (vidéo)

Vendredi 14 novembre 2025 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 le 5ème prime de la "Star Academy". Retour en images sur les prestations des élèves.

Toute la semaine, les académiciens ont eu la chance de recevoir la visite des promos précédentes : Héléna, Ebony, Marine, Ulysse, Charles, Marguerite, Franck, Victorien.

Ce soir, pour le prime, les élèves ont partagé des duos et des trios avec ces jeunes artistes.

Une quatrième élimination

Pour Ema, Léane et Théo L., la soirée a résonné différemment puisque tous les trois étaient sur le banc des nommés.

À la fin du prime, x'est Théo L. qui a été sauvé par les téléspectateurs de TF1.

Face aux élèves, c'est un coup de théâtre qui s'est joué : Ema, qui a été sauvé deux fois, a décidé de céder sa place à Léane !

Les prestations chantées en Replay

Si vous n'étiez pas devant TF1 vendredi soir, ou si vous souhaitez revoir certaines prestations, voici les 21 titres qui ont été chantés vendredi soir par les élèves :

Replay "Star Academy" : Les élèves et les anciens chantent un medley des hymnes (vidéo)

Replay "Star Academy" : Léa chante « Read All About It » d'Emilie Sande (vidéo)

Replay "Star Academy" : Melissa, Lily et Marguerite chantent « Les filles, les meufs » (vi…

Replay "Star Academy" : Ambre et Marine chantent « Restes d'averses » (vidéo)

Replay "Star Academy" : Bastiaan, Melissa et Anouk chantent « Je reviens te chercher » de …

Replay "Star Academy" : Ebony, Lénie, Sarah et Léa chantent un medley de Beyoncé (vidéo)…

Replay "Star Academy" : Jeanne et Enola chantent « Si j'étais un homme » de Diane Tel…

Replay "Star Academy" : Ambre et Louis chantent « It's All Coming Back To Me Now » de…

Replay "Star Academy" : Léa et Anisha chantent « Hallelujah » de Léonard Cohen (vidéo)…

Replay "Star Academy" : Lily et Victorien chantent « Quelques mots d'amour » de Miche…

Replay "Star Academy" : Victor et Franck chantent « Pour ne pas vivre seul » de Dalida (vi…

Replay "Star Academy" : Anouk chante « Vampire » d'Olivia Rodrigo (vidéo)

Replay "Star Academy" : Jeanne chante « La bohème », « La Seine », « Mon idole » et « Resp…

Replay "Star Academy" : Ema chante « Secret » de Louane (vidéo)

Replay "Star Academy" : Léane chante « Tu n'es plus là » d'Amel Bent (vidéo)…

Replay "Star Academy" : Théo L. chante « En apesanteur » de Calogero (vidéo)

Replay "Star Academy" : Ambre, Sarah et Charles Doré chantent « Skyfall » d'Adele (vi…

Replay "Star Academy" : Victor, Léo et Vitaa chantent « Viens on essaie » et « Avant toi »…

Replay "Star Academy" : Bastiaan et Julien Lieb chantent « Autrement » (vidéo)

Replay "Star Academy" : Théo P. et Héléna chantent « Tout a changé » au Zénith d'Ange…

Replay "Star Academy" : La collégiale des élèves et des anciens sur « Il y a » de Jean-Jac…

Dernière modification le samedi, 15 novembre 2025 00:59
Suivez nous...