Star Academy | Vidéos

Replay "Star Academy" vendredi 5 décembre 2025, voici les 13 prestations de la soirée (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 6 décembre 2025
Replay "Star Academy" vendredi 5 décembre 2025, voici les 13 prestations de la soirée (vidéo)

Vendredi 5 décembre 2025 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 le 8ème prime de la "Star Academy". Retour en images sur les prestations des élèves.

Cette semaine, les académiciens nous ont présenté leur comédie musicale.

Ils ont sorti le grand jeu aux côtés de stars incontournables de la scène française et internationale : Amir, Kendji Girac, Selah Sue, Florent Pagny et Eddy de Pretto.

Au programme, des hits légendaires revisités dans un musical déjanté, un tableau d'ouverture signé Anouk, et le dernier tableau chanté-dansé de Sarah

Une sixième élimination

Ce soir, Jeanne, Melissa et Lily étaient en danger. Et changement de règle, ce sont désormais les téléspectateurs qui sauvent deux élèves.

À l'issue du prime, Mélissa et Jeanne ont été sauvées. C'est donc Lily qui a quitté l'aventure ce soir.

Les prestations chantées en Replay

Si vous n'étiez pas devant TF1 samedi soir, ou si vous souhaitez revoir certaines prestations, voici les titres qui ont été chantés par les élèves :

Replay "Star Academy" : Anouk chante « Monopolis » de Starmania (vidéo)

Replay "Star Academy" : Anouk chante « Monopolis » de Starmania (vidéo)

05 décembre 2025 - 21:45

Replay "Star Academy" : Sarah et Florent Pagny chantent « T'aimer encore » (vidéo)

Replay "Star Academy" : Sarah et Florent Pagny chantent « T’aimer encore » (vidéo)…

05 décembre 2025 - 21:48

Replay "Star Academy" : Bastiaan et Eddy de Pretto chantent "Kid" (vidéo)

Replay "Star Academy" : Bastiaan et Eddy de Pretto chantent "Kid" (vidéo)

05 décembre 2025 - 22:00

Replay "Star Academy" : Léa, Victor et Ambre chantent « Derrière l'Amour » de Johnny Hallyday (vidéo)

Replay "Star Academy" : Léa, Victor et Ambre chantent « Derrière l’Amour » de Johnny Hally…

05 décembre 2025 - 22:14

Replay "Star Academy" : Léo et Théo P chantent avec Kendji sur « Un, Dos, Tres » (vidéo)

Replay "Star Academy" : Léo et Théo P chantent avec Kendji sur « Un, Dos, Tres » (vidéo)…

05 décembre 2025 - 22:23

Replay "Star Academy" : Lily, Jeanne et Melissa chantent « Dis quand reviendras-tu » de Barbara (vidéo)

Replay "Star Academy" : Lily, Jeanne et Melissa chantent « Dis quand reviendras-tu » de Ba…

05 décembre 2025 - 22:28

Replay "Star Academy" : Sarah chante et danse sur « El tango de Roxanne » de Moulin Rouge (vidéo)

Replay "Star Academy" : Sarah chante et danse sur « El tango de Roxanne » de Moulin Rouge …

05 décembre 2025 - 22:32

Replay "Star Academy" : Le Star Academy Musical des élèves (vidéo)

Replay "Star Academy" : Le Star Academy Musical des élèves (vidéo)

05 décembre 2025 - 22:45

Replay "Star Academy" : Amir et Léa chantent « Complémentaires » (vidéo)

Replay "Star Academy" : Amir et Léa chantent « Complémentaires » (vidéo)

05 décembre 2025 - 23:00

Replay "Star Academy" : Jeanne chante « Bravo tu as gagné » de Clara Luciani (vidéo)

Replay "Star Academy" : Jeanne chante « Bravo tu as gagné » de Clara Luciani (vidéo)…

05 décembre 2025 - 23:31

Replay "Star Academy" : Lily chante « L'encre de tes yeux » de Francis Cabrel (vidéo)

Replay "Star Academy" : Lily chante « L’encre de tes yeux » de Francis Cabrel (vidéo)…

05 décembre 2025 - 23:35

Replay "Star Academy" : Mélissa chante «  Pour que tu m'aimes encore » de Céline Dion (vidéo)

Replay "Star Academy" : Mélissa chante «  Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion (vid…

05 décembre 2025 - 23:41

Replay "Star Academy" : Ambre et Selah Sue chantent « Ragamuffin » (vidéo)

Replay "Star Academy" : Ambre et Selah Sue chantent « Ragamuffin » (vidéo)

05 décembre 2025 - 23:52

Replay "Star Academy" : Florent Pagny & les élèves chantent « Là où je t'emmènerai » (vidéo)

Replay "Star Academy" : Florent Pagny & les élèves chantent « Là où je t'emmènera…

05 décembre 2025 - 23:56

Dernière modification le samedi, 06 décembre 2025 00:33
Star Academy | Vidéos
