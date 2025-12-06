Replay "Star Academy" vendredi 5 décembre 2025, voici les 13 prestations de la soirée (vidéo)

Cette semaine, les académiciens nous ont présenté leur comédie musicale.
Ils ont sorti le grand jeu aux côtés de stars incontournables de la scène française et internationale : Amir, Kendji Girac, Selah Sue, Florent Pagny et Eddy de Pretto.
Au programme, des hits légendaires revisités dans un musical déjanté, un tableau d'ouverture signé Anouk, et le dernier tableau chanté-dansé de Sarah.
Une sixième élimination
Ce soir, Jeanne, Melissa et Lily étaient en danger. Et changement de règle, ce sont désormais les téléspectateurs qui sauvent deux élèves.
À l'issue du prime, Mélissa et Jeanne ont été sauvées. C'est donc Lily qui a quitté l'aventure ce soir.
Les prestations chantées en Replay
Si vous n'étiez pas devant TF1 samedi soir, ou si vous souhaitez revoir certaines prestations, voici les titres qui ont été chantés par les élèves :
Replay "Star Academy" : Anouk chante « Monopolis » de Starmania (vidéo)
05 décembre 2025 - 21:45 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Sarah et Florent Pagny chantent « T’aimer encore » (vidéo)…
05 décembre 2025 - 21:48 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Bastiaan et Eddy de Pretto chantent "Kid" (vidéo)
05 décembre 2025 - 22:00 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Léa, Victor et Ambre chantent « Derrière l’Amour » de Johnny Hally…
05 décembre 2025 - 22:14 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Léo et Théo P chantent avec Kendji sur « Un, Dos, Tres » (vidéo)…
05 décembre 2025 - 22:23 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Lily, Jeanne et Melissa chantent « Dis quand reviendras-tu » de Ba…
05 décembre 2025 - 22:28 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Sarah chante et danse sur « El tango de Roxanne » de Moulin Rouge …
05 décembre 2025 - 22:32 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Le Star Academy Musical des élèves (vidéo)
05 décembre 2025 - 22:45 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Amir et Léa chantent « Complémentaires » (vidéo)
05 décembre 2025 - 23:00 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Jeanne chante « Bravo tu as gagné » de Clara Luciani (vidéo)…
05 décembre 2025 - 23:31 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Lily chante « L’encre de tes yeux » de Francis Cabrel (vidéo)…
05 décembre 2025 - 23:35 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Mélissa chante « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion (vid…
05 décembre 2025 - 23:41 Star Academy | Vidéos
Replay "Star Academy" : Ambre et Selah Sue chantent « Ragamuffin » (vidéo)
05 décembre 2025 - 23:52 Star Academy | Vidéos