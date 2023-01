“The Voice Kids” saison 9 : les tournages reprennent samedi pour TF1

En ce début d'année 2023, les tournages de la 9ème saison de “The Voice Kids” se poursuivent pour TF1 avec les deux dernières étapes avant la finale : les battles et la demi-finale.

Après le tournage des auditions à l'aveuble en octobre dernier, les coachs de cette 9ème saison, Nolwenn Leroy, Slimane, Kendji Girac et Patrick Fori vont se retrouver ce samedi 7 janvier 2023 pour le tournage des Battles qui se dérouleront dès le début de l'après-midi. Deux émissions seront tournées.

Après ces Battles, il restera 4 jeunes talents dans chaque équipe. Ces 16 talents se retrouveront le samedi 21 janvier 2023 pour le tournage de la demi-finale qui clôturera les sessions d'enregistrement de cette 9ème saison de “The Voice Kids”.

La dernière étape, la finale sera quant à elle diffusée en direct sur TF1.

Mais il faudra encore patienter quelques mois, cette 9ème saison de “The Voice Kids” ne sera diffusée qu'à la rentrée.

Quant aux aînés, les tournages s'enchainent également pour eux dans la 12ème saison de “The Voice”. Après les auditions à l'aveugle en novembre et les battles en décembre, les cross-battles et les super cross-battles seront tournées les 16, 17 et 30 janvier 2023.