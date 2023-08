"The Voice Kids" : Ilyana, Zoé & Tahys vont chanter "Coup de vieux" pour leur Battle mardi 15 août 2023 sur TF1 - Vidéo

Mardi 15 août 2023 à partir de 21:10, Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, vous proposera de suivre sur TF1 la seconde et dernière soirée des Battles de "The Voice Kids". En avant-première découvrez la Battle de Ilyana, Zoé et Tahys.

Ils ont déjà tout des grands. La prestance, la voix, le groove et surtout de l'énergie à revendre. Ilyana, Zoé et Tahys dans la Team Kendji Girac, trois graines de rappeurs, danseurs, ambianceurs. Ensemble, ils vont reprendre un titre de BigFlo et Oli : "Coup de vieux". Ou plutôt coup de jeune pour nos trois graines de stars. À la fin de cette Battle, Kendji Girac devra faire un choix entre Ilyana, Zoé et Tahys pour la suite de l'aventure : la demi-finale. Extrait de "The Voice Kids", les Battles du mardi 15 août 2023.