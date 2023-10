"The Voice Kids" : Voici les coachs de la saison 10 dont les tournages débutent jeudi pour TF1

À quelques jours des premiers tournages de la 10ème saison de "The Voice Kids", TF1 dévoile les coachs : Lara Fabian et Claudio Capéo rejoignent Patrick Fiori et Slimane.



Pour célébrer ses 10 ans, l'émission de chant pour enfants la plus prisée de France, "The Voice Kids", prépare une saison exceptionnelle avec une nouvelle équipe de coachs qui promet d'apporter un souffle de fraîcheur au plateau.

Lara Fabian et Claudio Capéo, deux artistes renommés de la scène musicale française et internationale, rejoindront l'émission en tant que coachs, prenant ainsi place aux côtés de Patrick Fiori, figure emblématique du programme, et de Slimane, le lauréat de la saison précédente.

Ce quatuor 100 % inédit promet une dynamique nouvelle, pleine de joie, de bienveillance, mais aussi de compétition !

Claudio Capéo

Révélé en 2016 sur ce même plateau lors de la saison 5 de "The Voice", Claudio Capéo est donc de retour à la maison et va pour la première fois prendre place en tant que coach dans l'un des célèbres fauteuils rouges de l’édition "The Voice Kids".

Depuis son passage dans "The Voice", Claudio Capéo est devenu incontournable et fait partie des artistes préférés des Français et compte plus d’un million d’albums vendus. Son album "Penso a te" est un véritable succès et s’est vendu à près de 200 000 exemplaires. Avec son nouvel opus intitulé "Rose des vents", porté par les singles "Si j’avais su" et "Chez toi" en duo avec Slimane, le populaire Claudio parvient à conjuguer poésie et engagement. L’album est certifié disque de platine en août 2023 et se classe toujours dans le top des ventes en France. Fort de son expérience dans le programme, ce nouveau coach prodiguera à coup sûr de précieux conseils aux talents de "The Voice Kids".

Lara Fabian

Une carrière internationale et 20 millions de disques vendus dans le monde, de nombreux tubes à son actif ("J'y crois encore", "La différence", "Immortelle", "Tout", "Je t'aime", "Ma vie dans la tienne"...), Lara Fabian est un emblème de la chanson francophone et l'une des plus grandes voix au monde. Cette auteure, compositrice et interprète possède une voix en or, puissante avec une tessiture rare de 4 octaves et une technique vocale exceptionnelle.

Elle qui vient tout juste de terminer sa tournée "BEST OF" où elle a proposé 30 ans de tubes inoubliables qui ont tissé ce lien indéfectible entre elle et son public, nous avait fait l‘honneur déjà d’être coach dans "The Voice" en 2020. Une coach passionnée, à la fois généreuse, bienveillante, empathique et qui revient pour notre plus grand plaisir dans "The Voice Kids".

Les tournages débutent pour TF1

Les tournages des auditions à l'aveugle de cette 10ème saison de "The Voice Kids" se dérouleront sur 3 jours : jeudi 26 octobre 2023, lundi 30 octobre 2023 et mardi 31 octobre 2023 dans les Studios du Lendit à La Plaine Saint-Denis.