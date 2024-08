Samedi 17 août 2024 à 21:10 sur TF1, Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, lancera la 10ème saison de "The Voice Kids" avec un tout nouveau quator de coachs.

Pour célébrer ses 10 ans, l'émission de chant pour enfants la plus prisée de France, "The Voice Kids", prépare une saison exceptionnelle avec deux nouveaux coachs :

Claudio Capéo, révélé en 2016 lors de la saison 5 de "The Voice", le chanteur est de retour à la maison et va pour la première fois prendre place en tant que coach dans l'un des célèbres fauteuils rouges de l’édition kids. Depuis son passage dans l’émission, Claudio Capéo est devenu incontournable et fait partie des artistes préférés des Français avec plus d’un million d’albums vendus.

Lara Fabian avec sa carrière internationale, 20 millions de disques vendus dans le monde, de nombreux tubes à son actif ("J'y crois encore", "La différence", "Immortelle", "Tout", "Je t'aime", "Ma vie dans la tienne"...), Lara Fabian est un emblème de la chanson francophone et une des plus grandes voix au monde. Elle nous avait fait l‘honneur d’être coach dans "The Voice" en 2020. Une coach passionnée, généreuse, bienveillante, empathique et qui revient pour notre plus grand plaisir dans la version kids.

Patrick Fiori est l’un des piliers du programme avec à son actif 9 saisons et 4 victoires, il endosse une fois encore son costume de coach.

Slimane, le grand vainqueur de la saison 5 de "The Voice", est désormais un auteur, compositeur et interprète incontournable de la scène française. Il a également gagné "The Voice Kids" en tant que coach en 2023 avec Durel.

La compétition s’accentue

Cette saison, nos quatre coachs vont vivre des montagnes russes émotionnelles ! Les jeunes talents, âgés de 7 à 15 ans, monteront sur scène pour partager leurs histoires de vie émouvantes.

Plus que jamais, les coachs sont déterminés à attirer les meilleurs talents dans leur équipe. Pour cela, ils n'hésiteront pas à utiliser le Super Block, une arme fatale qui permet de bloquer un autre coach, même si celui-ci s'est déjà retourné.

La compétition s'annonce intense, nous promettant des moments aussi émouvants qu'inoubliables dans l'histoire du programme.

Un duo de choc pour animer l’émission

Nikos Aliagas et Karine Ferri sont également de retour pour animer le show ! Cette année encore, ils seront aux côtés des jeunes talents et de leurs proches dès les Auditions à l'Aveugle. Un duo dynamique qui accompagnera ces jeunes artistes tout au long de leur parcours sur la scène de "The Voice Kids".

Qui de Patrick Fiori, Lara Fabian, Slimane ou Claudio Capéo remportera le trophée de "The Voice Kids" 2024 ?

Les premières images