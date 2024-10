"The Voice Kids" : La victoire de Tim suivie par 2,6 millions de téléspectateurs sur TF1 (vidéo)

Samedi 5 octobre 2024, la finale de la 10ème saison de "The Voice Kids" a été remportée sur TF1 par Tim devant 2,6 millions de téléspectateurs.

Après 8 semaines de compétition, la 10ème saison de "The Voice Kids" s'est achevée samedi soir sur TF1 avec la victoire de Tim, 13 ans, de l'équipe Lara Fabian.

Passionné par la musique, la nature et les animaux, Tim est un petit garçon calme et sensible. Très proche de son grand-père, il l’aide à s’occuper des vignes et à prendre soin des animaux de la ferme.

Lorsqu’il chante, il se sent plus fort et confiant.

Le parcours de Tim dans "The Voice Kids"

Des auditions à l'aveugle, en passant par les Battles, la demi-finale et la finale, voici les 6 prestations de Tim dans cette 10ème saison de "The Voice Kids" sur TF1.

Suivre Tim sur les réseaux...

Si vous souhaitez continuer de suivre Tim sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à son compte instagram https://www.instagram.com/tim_music_off/ ou sa page facebook https://www.facebook.com/TimTheVoiceKids