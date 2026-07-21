"The Voice Kids" : TF1 dévoile un premier jeune talent de la saison 12 qui va scotcher les coachs (vidéo)

À quelques semaines du lancement de la 12ème saison de "The Voice Kids", TF1 dévoile un premier jeune talent. Avec une énergie renversante, Mina, 10 ans, va scotcher les coachs.

"The Voice Kids" revient bientôt sur TF1 et déjà, un premier talent fait déjà parler de lui. Âgée de seulement 10 ans, Mina s'apprête à marquer les esprits avec une prestation débordante d'énergie sur "Fabuleuse Baby", le célèbre titre du film Sister Act.

Originaire de Lausanne, la jeune chanteuse impressionne par son aisance sur scène, sa voix et son enthousiasme communicatif. Sa performance ne laisse personne indifférent puisque les quatre coachs se retournent pour tenter de l'attirer dans leur équipe, preuve de son potentiel et de son charisme.

Une question reste désormais en suspens : quel coach Mina choisira-t-elle pour poursuivre l'aventure de "The Voice Kids" ?

Pour découvrir sa décision et suivre son parcours dans la compétition, les téléspectateurs devront encore patienter quelques semaines avant le lancement de cette nouvelle saison, qui promet déjà son lot de belles découvertes et d'émotions.