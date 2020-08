Replay “The Voice Kids” : Timéo chante « Never Enough » de Loren Allred (vidéo)

Cette 7ème saison de “The Voice Kids” débute sur TF1 avec la prestation du jeune Timéo dont la prestation a été dévoilée en avant-première. Nous vous proposons de voir ou de revoir son audition à l'aveugle.

Timéo est âgé de 12 ans. Il interprète ce soir le titre « Never Enough » de Loren Allred.

Timéo chante depuis ses 2 ans, en reprenant des comptines. A 10 ans , le jeune garçon intègre une chorale en tant que soliste et sait qu’il veut devenir chanteur. Soutenu par ses parents, il se lance à fond dans l’aventure The Voice Kids. Déterminé et bosseur, Timéo veut faire retourner les fauteuils des coachs.

Passionné de musiques de film, il reprend ce soir la BO de « The Greatest Showman » et espère faire passer des émotions. Va-t-il séduire les coachs ?

Extrait de l’émission The Voice Kids du 22 août 2020.